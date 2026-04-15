수원 캐릭터 ‘수원이’, 수원여대와 손잡고 골목상권 활성화 나선다

이미지 확대 이재준 수원시장(가운데), 수원여대 이난경 총장(왼쪽), 수원청년상인회 정지영 회장과 수원이가 15일 ‘수원이 캐릭터를 활용한 민·관·학 지역 상생 협력사업 업무협약’을 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)

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수원시 대표 캐릭터인 ‘수원이’가 수원 청년 상인들과 손잡고 골목상권 활성화에 나선다.수원시는 15일 시청 상황실에서 수원여자대학교, 수원청년상인회와 ‘수원이 캐릭터를 활용한 민·관·학 지역 상생 협력사업 업무협약’을 체결했다.협약에 따라 수원시는 수원이 캐릭터 사용을 승인하고, 수원이를 대내외에 홍보한다. 수원여대는 트렌드를 반영해 수원이 캐릭터 굿즈를 기획·개발하고, 청년상인회는 회원들이 운영하는 매장에 수원이 굿즈 전시·판매 공간을 제공한다.시는 또 수원이 캐릭터 지식재산권(IP)을 민간에 개방해 청년 상인들이 추가 비용 없이 수원이를 차별화된 마케팅 도구로 활용하도록 뒷받침한다.수원여대 디자인학과 학생들은 실무형 교육의 하나로 수원이 굿즈 개발에 참여하고, 수원청년상인회 소속 16개 업체는 매장 내에 ‘수원이 굿즈존’을 운영하며 고객들에게 수원이를 알린다.시는 4월 중에 청년상인회 매장에서 수원이 캐릭터 굿즈 전시·판매를 시작하고, 6월까지 신규 상품 라인업을 확정해 하반기부터 본격적으로 상생 모델 확산에 나설 예정이다.이날 협약식에는 이재준 수원특례시장과 이난경 수원여대 총장, 정지영 수원청년상인회 회장과 회원들이 참석했다.이재준 시장은 “수원여대의 전문성, 청년 상인들의 열정이 결합돼 수원이가 널리 알려지는 계기가 될 것”이라며 “상생 협약에 동참해 주신 수원여대와 청년 상인들에게 감사드린다”고 밝혔다.안승순 기자