순천시 왕조동 청년회, ‘경로당 환경정비 봉사활동’ 구슬 땀

어르신들의 쉼터 구석구석 쾌적한 환경조성

이미지 확대 순천시 왕조동 청년회가 어르신들을 위한 환경정비 활동을 펼쳤다.

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순천시 왕조동 청년회가 지역 어르신들의 쉼터인 운동경로당을 방문해 구석구석을 살피고 환경정비 활동을 펼쳐 눈길을 끌었다.청년회는 지난 14일 어르신들이 보다 쾌적하고 안전한 공간에서 생활할 수 있도록 발 벗고 나섰다.청년회 회원들은 경로당 내부 청소와 시설 점검은 물론 낡은 물품을 정리하고 주변 환경을 정돈하는 등 세심한 손길을 보탰다.특히 왕조동 청년회는 ‘청년 맥가이버단’을 구성해 여름철 폭염에 대비해 에어컨 작동상태 확인과 필터 교체, 정수기 점검 및 청소 등을 하는 등 어르신들의 안전과 건강을 살피는 데 앞장서고 있다.정철우 청년회장은 “작은 정성이지만 어르신들이 편안하게 지내실 수 있도록 돕는 것은 큰 보람”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께 하는 봉사활동을 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.신혜정 왕조1동장은 “청년회가 매년 어르신들을 위해 발벗고 나서 주셔서 감사하다”며 “이러한 활동이 지역 공동체를 더욱 따뜻하게 만드는 힘이 된다”고 응원했다.순천 최종필 기자