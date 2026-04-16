성남 여성 1인 가구 안심 홈세트 3종 지원

스마트 도어벨·홈캠·문열림 센서…44가구 대상

이미지 확대 성남시가 1인 여성 가구에 지원하는 ‘안심 홈세트 3종’ 안내문

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경기 성남시는 여성 1인 가구의 범죄 예방과 안전한 주거환경 조성을 위해 ‘안심 홈세트 3종’을 지원한다고 16일 밝혔다. 지원 품목은 스마트 도어벨, 홈캠, 문열림 센서 등이다.지원 대상은 성남시에 거주하는 여성 1인 가구 또는 한부모가족이면서 전월세 보증금 3억원 이하의 다가구·다세대 주택 거주자다. 지원 물량은 44가구다. 시는 신청자의 자격요건을 확인한 뒤 대상 가구에 안심 홈세트를 선착순으로 지원할 계획이다.희망자는 20일부터 성남시 홈페이지 또는 경기민원24 홈페이지를 통해 신청서와 임대차계약서 사본을 첨부해 제출하면 된다. 시청 여성가족과 방문 접수나 이메일 접수도 가능하다.성남지역 전체 41만325가구 가운데 1인 가구는 39%인 16만661가구로 집계됐다. 이 중 여성 1인 가구는 48%인 7만 7845가구로 나타났다.성남시는 2021년부터 이 사업을 추진해 지난해까지 5년간 모두 576가구에 안심 홈세트를 지원했다.한상봉 기자