서울시 ‘스마트서울맵’ 업그레이드… 정책을 지도로 읽는다

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전국 최초 50m 단위 학령인구 분포 시각화

이미지 확대 스마트 서울맵 ‘대화형 인구-정책지도’로 지역의 학령인구 분포를 확인하고 있는 화면.

서울시 제공

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서울시가 지도 서비스 ‘스마트서울맵’을 단순 위치 안내에서 데이터 기반의 ‘생활형 정책 플랫폼’으로 업그레이드해 17일부터 선보인다. ‘차세대 도시생활지도’, ‘대화형 인구-정책지도’ 등을 개선해 정책 현황을 시각화했다.차세대 도시생활지도는 텍스트 중심의 정책 정보를 색상과 크기로 시각화했다. 시민이 별도의 해석 없이도 정책 현황을 직관적으로 이해할 수 있도록 한 것이다. 예를 들어 정비사업의 경우 색으로 사업 유형을, 크기로 공급 규모를 표현해 어느 지역에 개발이 집중되는지 직관적으로 파악할 수 있다.‘대화형 인구·정책지도’는 학령인구(0~17세) 데이터를 전국 최초로 50m 단위까지 세분화해 제공한다. 이를 통해 어린이집이나 키움센터 등 돌봄 시설이 필요한 정책 수요 지역을 과학적으로 분석할 수 있다. 행정동 경계와 관계없는 ‘격자 기반 데이터’를 활용해 인구 변화를 일관된 기준으로 비교할 수 있는 것도 장점이다.기존에는 생애 주기 인구와 ‘0~4세’, ‘5~9세’ 등 5세 단위 인구 분포 정보를 제공했다. 6개월 단위의 기간과 성별 등도 설정할 수 있다.시는 올해 시민과 전문가가 함께 선정하는 ‘도시생활지도 10선’과 행정·공간정보 융합 우수사례도 발굴해, 지도 기반 정책 활용을 확산해 나갈 계획이다.강옥현 서울시 디지털도시국장은 “스마트서울맵은 이제 단순한 디지털 지도를 넘어 시민과 정책을 연결하는 핵심 플랫폼으로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 행정 데이터를 시민이 이해하기 쉬운 방식으로 제공해 정책 체감도를 높이고, 데이터 기반 행정을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자