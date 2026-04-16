개봉동 120-1일대 신통기획 확정…최고 42층 1853가구 들어선다

신통기획 확정…“개봉･고척 생활권 하나로”

이미지 확대 서울시 신속통합기획 조감도 개봉통 120-1 일대 신속통합기획 조감도

서울시 제공

이미지 확대 개봉동 신속통합기획 대상지 개봉동 120-1 일대 신속통합기획 대상지

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서울 구로구 개봉동 일대 노후된 저층 주거지가 신속통합기획으로 1853가구, 최고 42층의 아파트 단지로 재탄생한다.서울시는 개봉동 120-1번지 일대 주택정비형 재개발 사업 신통기획을 확정했다고 16일 밝혔다. 이로써 서울시 281곳 중 171곳의 신속통합기획이 완료됐다.이곳은 남부순환로와 고척로 교차점에 있어 광역 교통 접근성이 뛰어나고 매봉산, 고척근린공원, 계남근린공원 등과 가까워 우수한 녹지 환경을 갖췄다.시는 이를 살려 개봉1동 사거리 일대에 최고 42층 높이 스카이라인을 조성하고 매봉산과 고척근린공원을 잇는 폭 30m 통경축으로 녹지 연결성을 확보한다는 구상이다.또한 일대에 혼재됐던 용도지역은 제3종 일반주거지역으로 일괄 상향했다. 기존 용적률은 20% 완화하고 사업성 보정계수 2.0을 적용해 사업성을 높였다.남부순환로로 동서 간 단절된 보행 구간은 공공보행통로로 연결하고 생활권 녹지 보행 체계를 완성한다. 고척로는 2차로를 확대하는 등 교통 수요 확대에도 대응한다. 노후 하수관로는 이설·재배치한다.안대희 시 도시공간본부장은 “개봉·고척이 하나의 생활권으로 통합되고 지역 주민 편의도 개선될 것”이라고 밝혔다.김주연 기자