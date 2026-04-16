용산구, 동주민센터 3곳에 AI 안심승강기

효창동, 한강로동, 한남동 3곳 주민센터

이미지 확대 서울 용산구 제공

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서울 용산구가 지역 내 동주민센터 3곳 승강기에 ‘용산 인공지능(AI) 안심승강기’를 도입하고 16일부터 정식 운영에 들어갔다.인공지능 승강기는 영상 분석을 기반으로 쓰러짐, 무차별 폭행, 화재 등 위험 상황을 자동으로 감지하고 즉시 관리자에게 알림을 전송하는 방식으로 운영된다.동 청사를 이용하는 어르신, 장애인 등 안전 취약계층을 포함한 모든 주민이 보다 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 설계됐다. 특히, 응급 상황 발생 시 신속한 대응이 가능해 구명시간(골든아워) 확보에 큰 역할을 할 것으로 기대한다.인공지능 승강기를 설치한 동주민센터는 효창동, 한강로동, 한남동 3곳이며, 지난달 25일 시범 설치를 완료했다.구는 안정적인 운영을 위해 담당 공무원과 관계자를 대상으로 사전 교육도 진행했다. 구는 단계적으로 전 동주민센터로 확대 적용할 방침이다.박희영 용산구청장은 “앞으로도 인공지능 기술을 적극 도입해 주민들이 안심하고 생활할 수 있는 ‘스마트 안전 도시’ 구현에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.서유미 기자