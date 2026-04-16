순천시농산물도매시장, 개장 26주년…농산물 1300만원 기부

‘도매시장의 날’ 기념 잔치 대신 나눔으로 의미 더해

이미지 확대 김정중(88청과 대표) 중도매인협의회장 등 순천시농산물도매시장 관계자들이 개장 26주년을 기념해 1300만원 상당의 농산물을 기부했다.

이미지 확대 김정중(88청과 대표) 중도매인협의회장 등 순천시농산물도매시장 관계자들이 기부한 1300만원 상당의 농산물.

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순천시농산물도매시장이 16일 개장 26주년을 맞아 기념행사 대신 지역사회를 위한 따뜻한 나눔 활동을 펼쳤다. 해룡면에 위치한 농산물도매시장은 2001년 4월 18일 개장했다.이번 기부는 행사의 외형적 규모보다는 나눔을 통한 공익적 가치 실현에 중점을 두고 마련됐다.도매시장 소속 중도매인협의회와 법인, 공판장 등 유통 관계자 100여 명은 개장 기념일을 앞두고 어려운 이웃을 위해 1300만원 상당의 농산물을 기부했다. 도매시장에서 직접 거래되는 신선한 농산물이다. 이번 기부는 농산물 소비 촉진과 사회적 책임을 함께 실천했다는 점에서 의미가 크다.기탁된 농산물은 해룡, 덕연, 풍덕, 장천, 도사, 왕조1동 등 관내 6개 면·동의 취약계층 이용 시설에 전달될 예정이다.김정중(88청과 대표) 중도매인협의회장 등 유통종사자들은 “이번 나눔이 일회성 행사에 그치지 않고 도매시장의 공익적 가치를 실현하는 전통으로 자리 잡기를 바란다”며 “농산물을 출하해 주신 농민들의 노고에 감사드린다”고 고마움을 전했다. 김 회장은 “앞으로도 지역사회와 상생하는 도매시장이 되겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자