해진공, 해운선사 CEO 콘퍼런스… ‘트럼프 2기·中 리스크’ 대응 모색

이미지 확대 한국해양진흥공사는 16일 서울 중구 코리아나호텔에서 세계 해운정책 변화와 위험 대응을 위한 ‘벌크·탱커선사 최고경영자(CEO) 콘퍼런스’를 개최했다. 한국해양진흥공사 제공

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한국해양진흥공사(이하 해진공)는 15~16일 이틀간 서울 중구 코리아나호텔에서 세계 해운정책 변화와 위험 대응을 위한 ‘해운선사 최고경영자(CEO) 콘퍼런스’를 개최했다. 이번 행사는 중동 분쟁, 보호무역주의 확산 등 불확실성이 커진 상황에서 국적 선사의 어려움을 듣고 대안을 마련하기 위해 기획됐다.콘퍼런스에 나선 전문가들은 해운업계 현안을 집중 진단했다. 삼일회계법인 이은영 상무는 트럼프 2기 행정부의 관세 정책과 관련해 “보호무역과 지정학적 위험 속에서 공급망 재편이 가속화되고 있다”며 “예측보다 빠른 판단과 변화가 기업 생존을 결정할 것”이라고 강조했다.비앤피파리바증권 안재인 수석본부장은 “중동 정세 불안으로 금리 및 환율 변동성이 커진 만큼, 국적 선사는 선제적인 재무 건전성 확보 전략을 수립해야 한다”고 제언했다. 법무법인 지평 손덕중 변호사는 “중국이 경제안보 3법 체제를 완성함에 따라, 국적 선사는 중국의 규제와 제재 위험을 관리할 체계적인 대응 시스템을 구축해야 한다”고 분석했다. 이어 공사는 추진 중인 주요 사업을 소개하고, 선사들로부터 현장 애로사항과 정책 제언을 청취했다.안병길 사장은 “해운시장이 지정학적 갈등과 보호무역 확산으로 유례없는 변동성을 겪고 있다”며 “선박금융 지원과 시장 정보 제공, 글로벌 협력 확대 등을 통해 우리 선사가 안정적으로 선대를 운영하도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.공사는 이번 콘퍼런스에서 도출된 의견을 바탕으로 맞춤형 지원 정책을 수립해 향후 해운업계의 대응력을 높여 나갈 계획이다.김중래 기자