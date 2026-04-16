메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

코레일 광주본부, ‘지진 대응 열차 탈선·화재’…비상 훈련 실시

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
임형주 기자
수정 2026-04-16 17:11
입력 2026-04-16 17:11

코레일 광주본부, 유관기관 합동 철도재난 종합훈련 실시
지진 상황 가정, 민·관·군·경 모두 6개 기관 참여 종합 점검

이미지 확대
코레일 광주본부는 16일 전남 장성군 유관기관, 국군 수송사령부, 철도특별사법경찰대 등 민·관·군·경 총 6개 기관이 참여한 ‘지진 대응 열차 탈선·화재 비상대응훈련’을 실시했다. (코레일 광주본부 제공)
코레일 광주본부는 16일 전남 장성군 유관기관, 국군 수송사령부, 철도특별사법경찰대 등 민·관·군·경 총 6개 기관이 참여한 ‘지진 대응 열차 탈선·화재 비상대응훈련’을 실시했다. (코레일 광주본부 제공)


코레일 광주본부는 호남선 장성역 인근에서 지진으로 인한 열차 탈선 및 객차 화재 상황을 가정한 ‘지진 대응 열차 탈선·화재 비상대응훈련’을 실시했다고 16일 밝혔다.

이번 훈련은 코레일 광주본부를 비롯해 장성군 유관기관, 국군 수송사령부, 철도특별사법경찰대 등 민·관·군·경 총 6개 기관, 130여 명이 참가해 실질적인 대비 태세를 점검하고 기관별 통합 대응 능력을 강화하기 위해 시행했다.

훈련은 지진 발생에 따른 열차 탈선·화재 발생, 승객 대피 및 부상자 구조, 화재 진압과 2차 사고 예방, 부상자 응급의료 및 병원 이송, 시설 점검과 운행 정상화 전 과정을 실제 상황과 유사하게 진행했다.

이춘구 코레일 광주본부장은 “지진·열차 탈선·화재와 같은 복합 재난에 대비해 실전형 훈련을 지속적으로 실시해 시민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이번 훈련에 참가한 기관 수는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기