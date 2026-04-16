김영록 지사, 17일 도지사직 복귀…전남광주통합특별시 출범 준비 혼신

남은 임기 동안 전남·광주 미래 기틀 마련과 민생 대책 전념

이미지 확대 김영록 전남지사.

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김영록 전남지사가 중동 정세에 따른 민생경제 안정화와 전남광주통합특별시 출범 준비 등 산적한 현안을 풀기 위해 17일 도지사직에 복귀한다.김 지사는 지난 3월 9일 더불어민주당 전남광주특별시장 후보 경선 참여를 위해 예비후보 등록을 해 직무가 정지된 이후 한 달여 만에 복귀하게 됐다.그는 오는 17일 도정에 복귀해 남은 두 달 보름여의 임기 동안 중동 정세 장기화로 어려움에 처한 서민경제의 애로사항을 살피고 현장의 목소리를 반영한 민생대책 마련에 적극 나서기로 했다.특히 행정통합을 앞둔 전남·광주가 AI·반도체 등 미래 첨단산업의 메카로 거듭나기 위한 기틀을 다지기 위해 6월 말까지 남은 기간에 기업 투자유치 활동에 전념할 예정이다.또 전남광주특별시가 오는 7월 출범하는 만큼, 통합에 따른 부작용과 320만 시도민의 불편을 최소화하기 위한 통합 준비 업무에 모든 열정을 쏟겠다는 각오다.이 밖에 전남·광주 행정통합 이후 처음으로 치르게 될 국제행사인 2026 여수세계섬박람회와 당장 20일부터 6일간 열리는 ‘제3차 유엔기후변화협약 기후주간 및 녹색대전환 국제주간’의 성공 개최를 위한 막바지 준비 활동에도 최선을 다할 방침이다.무안 류지홍 기자