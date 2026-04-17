청정 바다 ‘고흥 반값 여행’ 인기몰이···1차 신청 조기 마감

2차 신청은 5월 중순 예정
고흥군이 관광객 유치와 지역경제 활성화를 위해 추진 중인 ‘고흥형 반값 여행(반전여행)’이 큰 호응을 얻으며 1차 신청이 조기 마감됐다.
이번 사업은 고흥을 방문하는 관외 관광객에게 여행경비의 50%를 모바일 고흥사랑상품권으로 환급해 주는 인센티브 정책이다. 이달 사업 개시 이후 신청이 몰리면서 당초 계획보다 빠르게 접수가 마감됐다.
특히 개별 관광객 중심의 여행 수요 증가와 더불어 숙박·음식·카페 등 지역 내 소비를 유도하는 구조로 운영되면서 관광객과 지역 상권 모두에게 긍정적인 반응을 얻고 있다.
군은 현재 여행을 완료한 신청자들의 정산 신청 및 지급 절차를 순차적으로 빠르게 진행 중이다. 집행 상황을 면밀히 검토한 후 잔여 예산 범위 내에서 2차 신청을 재개할 계획이다.
2차 신청은 5월 중순경 시작한다.
군 관광정책실 관계자는 “예상보다 빠른 마감은 고흥 관광에 대한 높은 관심을 보여주는 결과”라며 “정산과 예산 집행 상황을 고려해 보다 많은 관광객이 혜택을 받을 수 있도록 2차 사업 준비에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
한편 ‘고흥 반전여행’은 지난 2월 문화체육관광부 공모사업에 선정돼 추진 중인 사업이다. 관광 소비 촉진과 지역 상권 활성화를 견인하고 체류형 관광 확산 및 생활인구 유입 확대에 기여할 것으로 기대된다.
고흥 최종필 기자
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