도봉구, 특별조정교부금 79억 확보…생활밀착 사업 투입

아동청소년 안전 사업 약 19억 투입

문화·여가 인프라 강화에 약 40억

이미지 확대 도봉구청 청사 전경.

도봉구 제공

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도봉구는 서울시로부터 상반기 특별조정교부금 79억원을 확보했다고 17일 밝혔다.특별조정교부금은 ‘지방재정법’과 ‘서울특별시 자치구의 재원조정에 관한 조례’에 따라 특별한 재정수요가 필요할 때 서울시가 자치구에 지원하는 재원이다.구는 이번에 확보한 재원을 주민 생활과 직결된 20개 사업에 투입할 예정이다. 아동·청소년 안전을 위해 도봉중학교 통학로 지중화 사업에 9억 4500만원, 어린이 등하굣길 방범용 폐쇄회로(CC)TV 설치 사업에 5억 5200만원을 사용한다.또 백운초등학교 주변 통학로 개선사업과 신방학초등학교 앞 보행로 조명등 설치 공사에 각각 2억 5000만원, 1억원을 투입한다. 문화·여가 인프라 강화에도 교부금이 배정됐다. 배정된 금액은 도봉구민회관 하모니홀 천장보수공사 13억 5300만원, 초안산근린공원 내 책쉼터 조성 12억 5000만원이다.이외에도 초안산 세대공감 인근 산책로 정비사업, 도봉천 야외공연장 노면정비공사 및 수변활력거점 실시설계 용역에 10억원과 3억 5000만원이 반영됐다. 자치구 생활폐기물 감량 사업 지원, 해빙기 대비 안전취약시설 긴급 보수·보강, 고유가 피해지원금 등 동주민센터 업무 지원 등에도 교부금이 투입된다.구는 이번 특별조정교부금 확보로 주민 편의를 증진하고 안전과 직결된 현안 사업을 보다 안정적으로 추진할 수 있을 것으로 보고 있다.유규상 기자