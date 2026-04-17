양천구, 목3동에 ‘거주자우선’ 주차장 31면 조성

5월 말까지 무료 시범운영, 6월 정식 운영
IoT 주차공유 등 스마트 주차 환경 구축
서울 양천구는 목3동 지역에 거주자우선주차장 조성을 완료하고 16일 준공식을 개최했다고 17일 밝혔다. 이곳은 다세대 주택이 밀집해 만성적인 주차난을 겪고 있는 장소로 꼽힌다.
이날 행사는 이기재 구청장을 비롯해 지역 주민, 관계자 등 100여명이 참석한 가운데 경과보고, 현판 제막식, 테이프 커팅 순으로 진행됐다.
목동중앙본로17길 50에 위치한 ‘목3동 거주자우선주차장’은 지하 1층~지상 1층, 연면적 421.18㎡ 규모의 건물형 주차장이다. 구는 2023년 11월 부지 매입을 시작으로, 공사비 약 18억원을 투입해 지난해 5월 착공, 올해 4월 공사를 완료했다. 주차 면수는 총 31면으로 ▲일반형 ▲확장형 ▲경형 ▲장애인 전용 등 다양한 수요를 반영해 구성했으며 승강기를 설치해 이용객의 이동 편의를 높였다.
특히 사물인터넷(IoT) 기반 주차공유 시스템을 도입해 공간 활용도를 높이고, 주민과 방문객 모두가 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 구는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 거주자우선주차와 함께 IoT와 ARS를 활용한 ‘주차공유 서비스’를 제공한다.
해당 주차장은 5월 말까지 무료 시범운영을 거친 뒤 6월 1일부터 정식 운영에 들어갈 예정이다. 이 구청장은 “앞으로도 공영주차장을 지속적으로 확충하고 주차공유 등 다양한 정책을 병행해 쾌적한 주거 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
유규상 기자
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