보성군 봇재 ‘그린다향’, 한국소비자산업평가 우수업체 선정

보성말차 열풍 입증

카페·디저트 부문 소비자 평가 전국 최상위권

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이미지 확대 보성군 봇재 ‘그린다향’내부 (3층)

이미지 확대 보성군 봇재 ‘그린다향’ 말차메뉴와 여름 시즌 메뉴

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전남 보성군이 직영으로 운영하는 봇재 내 카페 ‘그린다향’이 ‘2026 한국소비자산업평가’ 카페·디저트 부문에서 최종 우수업체로 선정됐다.이번 평가는 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관해 전국 카페·디저트 업종을 대상으로 실시됐다. 지난 2월부터 3월까지 포털사이트 이용자 리뷰와 만족도 등의 데이터를 기반으로 심사했다. 상위 32.97% 후보군을 선별한 뒤 제품·서비스 전반에 대한 평가를 거쳐 최종 상위 0.3% 이내 우수업체를 선정했다.평가 항목은 ▲제품 만족도 ▲접근성 ▲시설 편의성 ▲직원 친절도 ▲인테리어 및 분위기 ▲전반적 만족도 6개 분야로 구성됐다. ‘그린다향’은 전 항목에서 고른 상위 점수를 기록했다.특히 보성산 프리미엄 말차를 활용한 차별화된 메뉴 구성이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 최근 건강과 미식을 동시에 추구하는 ‘헬시 플레저(Healthy Pleasure)’ 소비 경향이 확산하면서 고품질 원료 기반의 보성말차 음료·디저트가 소비자 만족도를 끌어올린 주요 요인으로 작용했다.방명혁 보성군 시설관리사업소장은 “직접 매장을 방문하신 고객들이 주신 평가로 선정된 상이라 더욱 영광스럽고 책임감을 느낀다”며 “앞으로도 보성 차의 우수성을 알리고 소비자들의 기대에 부응하는 고품격 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.‘그린다향’의 메뉴는 보성말차를 활용한 말차아이스크림라떼, 말차크림라떼, 말차흑당버블 등을 비롯한 음료 46종과 디저트 7종으로 구성돼 있다. 오는 5월 1일부터 5일까지 한국차문화공원 일원에서 개최되는 ‘제49회 보성다향대축제’ 기간에도 다양한 메뉴를 선보일 예정이다.보성 최종필 기자