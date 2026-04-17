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120다산콜, ‘감정노동 세미나’ 교육…감정노동자 보호·사회적 인식개선

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-04-17 14:45
입력 2026-04-17 14:45
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서울시 제공
서울시 제공


서울 120 다산콜센터가 감정노동자 보호를 위한 사회적 인식 개선 세미나를 개최했다.

서울시는 17일 서울시청 지하1층 서울갤러리에서 광역자치단체, 기초단체, 공공기관 콜센터 등 60여 개 기관에 종사하는 업무 관계자와 함께 ‘2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나’(포스터)를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 사례 발표와 전문가 좌담회, 총 2개 세션으로 구성돼 노사공동산재지원제도와 악강성민원대응지침 개선 사례를 공유했다.

세션1에서는 악강성 민원 피해 실태와 감정노동으로 인한 정신질환의 산재 인정과 관련한 법률․노동자․행정 입장, 감정노동이 신체․정신적으로 미치는 영향과 감정노동자 보호를 위한 사회적 책임 등이 논의 됐다.

세션2에서는 노동‧일터연구소 ‘감동’의 이정훈 대표가 좌장으로 참여해 실제 악강성 경험 및 산재 사례를 기반으로 토론하며 감정노동자 보호를 위한 협력 방안에 대해 이야기했다.
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이이재 서울시 120다산콜재단 이사장은 “이번 세미나는 감정노동자 보호를 위해 재단이 쌓아온 노력을 한층 더 발전시키는 중요한 계기가 됐다”며 “감정노동자 보호와 사회적 인식의 긍정적 변화를 위한 의미 있는 논의를 다산콜재단 운영에 반영해 나갈 것”이라고 밝혔다.

박재홍 기자
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