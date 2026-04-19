서울시, 피지컬AI 육성하는 ‘비전2030 펀드’ 상반기 600억원 출자 약정

이미지 확대 서울시청사 전경. 서울시 제공

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중동발 리스크가 장기화함에 따라 서울시는 민간 투자 공백을 보완하고 인공지능(AI)·피지컬AI 등 미래 전략산업을 육성하기 위해 이번 상반기 ‘비전(Vision) 2030 펀드’에 600억원 출자를 약정한다고 19일 밝혔다.‘비전 2030 펀드’는 서울시 출자금에 정부·민간 투자금을 더해 미래 전략산업에 투자하는 정책형 펀드다. 2023년부터 올해까지 총 5조원 규모 조성을 목표로 추진 중이다.시는 올해 상반기 ▲AI 일반 150억원 ▲피지컬AI 100억원 ▲창조산업 150억원 ▲스케일업 200억원 등 4개 분야에 총 600억원의 출자를 약정한다. 전체 펀드 조성 목표액은 총 9350억원 규모다. 이 중 피지컬AI 분야는 이번에 신설됐다.펀드 운용사의 사업 참여 신청은 서울경제진흥원을 통해 다음달 8일까지 받는다. 출자사업 공고는 서울시와 서울경제진흥원 홈페이지에서 확인할 수 있다.시는 2023년 ‘비전 2030 펀드’ 출자를 시작한 이래 현재까지 누적 3조 2339억원 규모의 펀드를 조성했다. 하반기에는 목표했던 5조원을 달성하는 데 속도를 낼 방침이다.이수연 시 경제실장은 “아무리 뛰어난 기술력을 가진 스타트업이라도 지원이 뒷받침되지 않으면 안정적으로 성장하기 어렵다”며 “새로운 전략산업에 발 빠르게 대응하고 든든한 조력자로서 서울 스타트업의 글로벌 도약을 적극 지원하겠다”고 말했다.김주연 기자