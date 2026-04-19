서울교통공사, 장애인의 날 ‘교통약자 이동편의 증진’ 추진

지난해 ‘1역사 1동선’ 완성

이미지 확대 서울교통공사 시각장애인 안내도우미 서울의 한 지하철역에서 시각장애인 안내도우미가 길을 안내하고 있다.

서울교통공사 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 지하철을 운영하는 서울교통공사는 장애인의 날을 맞아 교통약자의 이동권 보장과 이용 편의 향상을 위한 ‘2026년 교통약자 이동편의 증진 추진계획’을 추진한다고 19일 밝혔다.이는 교통약자의 불편을 줄이기 위한 이동 환경 개선, 맞춤형 서비스 제공, 교통약자 친화적 지하철 문화 정착 등 전 분야에 걸친 종합적인 정책이다.공사는 올해는 ▲승강편의시설 확충 ▲점자블록 등 유도시설 개선 ▲교통약자용 개집표기 개량 ▲교통약자 편의시설 전수 점검 ▲1·4·8호선 신조전동차 220칸 배리어프리 최우수 등급 획득 ▲자동안전발판 설치 등을 추진한다.공사는 앞서 지난해 교통약자가 이동할 수 있는 수단을 모든 역에 갖춘 ‘1역사 1동선’을 완성하고, 노원역·가산디지털단지역 등에 승강편의시설 10대를 설치했다.또한 지난해는 시각장애인 안내도우미 432명, 보행약자 서포터즈 61명, 디지털 안내사 125명, 시니어승강기안전단 582명 등 1200명 규모의 안내 인력을 운영했다. 올해는 안내 인력을 1300명으로 확대할 방침이다.무장애 설계를 적용한 교통카드 키오스크도 273개 역사에 446대를 설치해 운영 중이다. 휠체어 이용자를 고려해 저상형 화면과 시각 장애인을 위한 점자 키패드와 음성 안내 이어폰 단자도 추가됐다.마해근 서울교통공사 영업본부장은 “시설과 서비스 개선을 지속적으로 추진해 누구나 편리하게 이용할 수 있는 지하철 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자