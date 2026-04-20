전남도, 중동사태 대응 비상 경제와 민생 안정 총력

김영록 지사, 민생사업 신속추진·여행업계 등 지원 당부

이미지 확대 김영록 전남지사가 20일 도청 서재필실에서 중동상황 비상경제 대책 점검회의를 주재하고 있다.

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전라남도는 20일 ‘비상 경제 대책 점검 회의’를 열어 중동 상황 장기화에 따른 분야별 상황 관리와 대응 방안을 논의했다.이번 회의는 중동 정세 불안이 지역 산업과 민생 경제에 미칠 영향을 점검하고 선제적으로 대응하기 위해 개최됐다.도는 점검 회의를 통해 물가 안정과 석유화학·철강·농어업 등 주요 산업 동향, 에너지 수급 관리 등 분야별 현황과 대응 방안을 종합적으로 점검했다.특히 면세유, 나프타, 아스콘 등 주요 품목의 수급 상황과 가격 상승에 대한 대책 마련을 집중 논의했다.글로벌 에너지·원자재 공급 애로와 고유가 상황이 지속되는 상황에서 비상 대응 체계를 철저히 하고 지역 경제 피해를 최소화하기 위한 방안이다.김영록 지사는 “정부 추경에 반영된 민생 안정 사업과 자체 추진 사업을 신속하고 즉각적으로 추진하고 어려움을 겪는 여행업계와 택시업계, 문화 예술 분야 등의 지원도 적극 검토하라”며 “민생 지원 사업에 대해 도민이 알기 쉽도록 홍보에도 만전을 기해달라”고 강조했다.무안 류지홍 기자