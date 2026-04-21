국립순천대 “전남 국립의대 신설, 정부의 결단 필요” 촉구 나서

“대학 간 협의에 맡길 사안 아니다”

이원화 교육체계 보장 및 동·서 권역별 병원 설립 요구

이미지 확대 국립순천대학교 전경

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국립순천대가 전남 국립의대 신설에 대한 정부의 결단을 촉구하고 나섰다.전남 국립 의과대학 신설과 관련해 순천대와 목포대가 의과대학 소재지를 둘러싼 이견으로 난항을 겪고 있는 가운데 대학 측은 “의과대학 소재지 논쟁을 넘어 전남 전체의 상생을 위한 의료인력 양성체계 구축이 우선돼야 한다”고 21일 밝혔다.이병운 순천대 총장은 입장문을 통해 “의대 신설을 둘러싸고 다양한 정책 제안이 이어지고 있지만, 논의가 지역 간 갈등이나 정치적 협상의 대상이 돼서는 안 된다”며 “도민의 생명권과 직결된 문제로 중앙 및 지방 정부와 정치권이 보다 책임 있는 역할을 해야 할 사안이다”고 강조했다.특히 대학 간 협의만으로 의대 소재지를 결정하는 방식에 대해 한계를 분명히 했다. 순천대는 “그동안 대학 간 자율적 협의를 통해 해법을 모색해 왔으나, 이 방식만으로는 지역민과 구성원 모두가 신뢰할 수 있는 합의에 도달하기 어렵다는 점이 확인됐다”며 “의대 문제를 대학에만 맡기거나 책임을 전가하는 것은 적절하지 않다”고 밝혔다.순천대는 전남 동·서부권의 상이한 의료 수요를 고려한 이원화된 의대 교육체계와 권역별 대학병원 설립을 핵심 대안으로 제시했다. 동부권은 인구가 집중된 거대 생활권일 뿐만 아니라 대규모 국가산단이 밀집해 있어 응급·중증·재활 의료 수요가 매우 높고, 서부권은 도서 지역 등 의료 취약지 해소가 시급한 만큼, 단일 구조로는 문제 해결이 어렵다는 판단이다.순천대는 “의대 소재지 논쟁이 지역 간 갈등으로 확산되는 상황을 더 이상 방치하거나 ‘대학 자율’이라는 이름으로 책임을 미뤄서는 안 된다”며 “정부가 국가 차원의 로드맵과 예산을 통해 확고한 실행 의지를 보여야 한다”고 지적했다.이 총장은 “특정 지역의 일방적인 희생을 전제로 한 의대 신설은 또 다른 불균형을 초래할 뿐이다”며 “정부는 동·서부권이 함께하는 균형 잡힌 의료체계를 구축할 수 있도록 지자체와 긴밀히 협력해 상생적 해법을 마련하고 책임 있는 결단을 내려야 한다”고 밝혔다.순천 최종필 기자