동대문구, 학교운동부 교육경비지원…최대 1000만원

초·중·고교 대상, 소속 학생 선수 지원

5인 미만 500만원, 10인 이상 1000만원

이미지 확대 서울 용두동에 있는 동대문구 청사 전경.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 학교운동부 교육경비보조금 지원을 확대한다고 21일 밝혔다. 학생 선수의 훈련 여건을 개선하고 학부모 부담을 덜기 위해서다.올해는 개인종목 지원 기준에 물가 상승과 실제 운영비 부담을 반영했다. 각 운동부의 현재 인원을 기준으로 ▲5인 미만은 500만원 ▲5인 이상 10인 미만 700만원 ▲10인 이상 1000만원까지 지원한다. 구는 지난해 처음 도입한 차등 지원체계를 올해 더욱 세밀하게 다듬어나갈 예정이다.지원금은 학교운동부 운영과 환경 개선에 필요한 경비 전반에 쓰인다. 특히 기존 교육청 예산이 전임코치 인건비 등 운영비에 치중됐던 점을 보완하고자 했다. 앞으로 구 보조금은 운동부 시설 개선은 물론 대회 출전에 꼭 필요한 교통비, 숙박비, 물품 대여비 등에 집중 지원될 예정이다. 지원 대상은 구에서 학교운동부를 운영하는 초·중·고교다. 구는 이달 중 희망 학교의 신청을 받아 5월에 교육경비보조금을 교부할 계획이다.이필형 구청장은 “선수가 더 나은 환경에서 마음껏 꿈을 키울 수 있도록 돕겠다”며 “훈련과 대회에 온전히 집중할 수 있도록 지원을 계속 넓혀 나갈 것”이라고 밝혔다.유규상 기자