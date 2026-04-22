함평군, ‘제28회 함평나비대축제’ 인증샷 이벤트 진행

응모자 추첨 통해 총 44명 선정…농특산품·캐릭터 상품 등 제공

이미지 확대 제28회 함평나비대축제 인증샷 이벤트 홍보물.

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전남 함평군이 제28회 함평나비대축제를 맞아 축제의 생생한 현장 분위기를 알리고 관람객의 참여를 확대하기 위해 SNS 인증 이벤트를 진행한다.이번 이벤트는 축제장 내 나비가 포함된 사진을 촬영한 뒤, 함평축제관광재단 공식 인스타그램을 팔로우하고 개인 인스타그램에 지정 해시태그와 함께 사진을 업로드한 뒤 네이버 폼을 통해 참여 정보를 제출하면 응모가 완료된다.응모는 축제 개막일인 24일부터 5월 5일까지 제28회 함평나비대축제 기간 축제장을 방문하는 모든 관람객을 대상으로 진행하며, 추첨을 통해 총 44명에게 경품을 제공한다.경품으로는 함평천지몰 상품과 함평 관광 캐릭터 ‘황박이’ 열쇠고리 등이 준비돼 있다.함평군 관계자는 “관람객들이 직접 참여하고 공유하는 SNS 이벤트를 통해 축제의 즐거움이 더욱 확산되길 기대한다”며 “많은 분이 참여해 함평나비대축제의 특별한 순간을 함께 만들어가길 바란다”고 밝혔다.함평 류지홍 기자