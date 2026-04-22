어린이날은 서울역사박물관에서…스웨덴 마임공연·한양공방도

경희궁에서는 독서 휴식 행사

이미지 확대 서울역사박물관 ‘한양에서 놀자’ ‘한양에서 놀자!‘ 프로그램 포스터

서울시 제공

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서울역사박물관은 어린이박물관 개관 후 첫 어린이날을 맞아 박물관과 경희궁 일대에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 문화 행사와 전시를 선보인다고 22일 밝혔다.서울역사박물관은 지난달 경희궁 앞에 어린이박물관을 정식 개관했다. 이를 기념해 다음달 5일 어린이박물관 야외 데크와 어린이학습실에서 개관 기념 ‘한양에서 놀자!’ 프로그램을 진행한다.조선시대 흑립(갓) 만들기, 경희궁 단청 문양 열쇠고리 만들기, 한양탐험대 키캡 만들기 등 총 3종의 만들기 체험 부스가 운영된다. 한양 탐험을 주제로 사진을 남길 수 있는 포토 부스도 있다.궁궐 안에서 야외 독서를 즐길 수 있는 ‘책읽으라궁’ 행사도 경희궁 행랑에서 다음달 5, 10일 진행된다.어린이 공연 분야에서 세계적인 명성을 쌓고 있는 스웨덴 극단 ‘밈테아트른’ 초청 마임 공연도개최한다.2∼5세 영유아가 대상으로 공연은 다음달 8일 오후 5시 서울역사박물관에서 진행된다.관람 신청은 서울시 공공서비스예약에서 할 수 있다.어린이박물관 개관 기념 국제교류전 ‘볼 빨간 돼지의 종이 모험’ 전시는 6월 7일까지 운영된다. 오스트리아 그라츠어린이박물관과 공동 주최한 전시로, 디지털 매체를 배제하고 ‘종이’에 집중한 아날로그 체험전이다.자세한 프로그램 정보는 서울역사박물관 홈페이지에서 확인할 수 있다.최병구 서울역사박물관장은 “어린이박물관 개관이라는 뜻깊은 해를 맞아 준비한 이번 프로그램을 통해 어린이들이 자연스럽게 문화를 경험하고, 가족이 함께 머무는 시간을 보내길 바란다”고 밝혔다.김주연 기자