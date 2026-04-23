메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

전남도, 아프리카돼지열병 이동 제한 해제…차단방역은 유지

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-04-23 10:10
입력 2026-04-23 10:10

발생 시군 ‘심각’ 단계…18개 시군은 ‘주의’ 하향

이미지 확대
전라남도가 축산차량 거점소독시설에서 소독 활동을 하고 있다.
전라남도가 축산차량 거점소독시설에서 소독 활동을 하고 있다.


전라남도가 아프리카돼지열병(ASF) 발생에 따른 모든 방역지역의 이동제한 조치를 지난 22일 전면 해제하고 차단 방역체계는 계속 유지하기로 했다.

또한 영광·나주·무안·함평 등 발생 4개 시군은 위기 경보 ‘심각’ 단계를 유지하고 그 외 18개 시군은 ‘주의’로 하향 조정했다.

이동 제한 해제 이후에도 아프리카돼지열병 재발 방지를 위해 차단방역 체계를 상시 유지하기로 함에 따라 현재 발령 중인 축산차량 거점 소독시설 소독 등 8건의 행정명령과 농장 출입 차량 2단계 소독 등 6건의 방역 기준 공고는 계속 지켜야 한다.

특히 사료 등을 통한 감염 확산 차단을 위해 도축장 혈액 탱크와 사료공장·분뇨처리업체 환경 검사를 비롯해 모든 양돈농가 대상 연 1회 이상 정밀검사 등 상시 예찰도 계속 추진한다.

또 야생 멧돼지 전파 차단을 위해 포획·검사도 연중 실시한다.

전남도는 현장 중심 방역 대책 수립을 위해 양돈 전문 수의사, 한돈협회, 발생 시군 등 전문가·유관기관과 간담회를 통해 현장 의견을 수렴하고 제도 개선과 방역 대책 수립에 반영할 방침이다.

이영남 전남도 동물방역과장은 “방역 지역은 해제됐지만, 최근 야생 멧돼지 검출 지역이 울산, 고령 등으로 남하하는 추세로 잠재적 위험 요인은 여전히 남아 있다”며 “재발 방지를 위해 농가에서는 농장 출입 통제와 출입 차량 소독 등 방역 수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.

아프리카돼지열병은 21일 현재까지 강원 2·경기 7·전남 4·전북 2·충남 3·경남 5·경북 1건 등 전국적으로 24건이 발생했다.



전남지역 발생 건수는 영광(1월 26일), 나주(2월 9일), 무안(2월 20일), 함평(3월 16일) 등 4건이다.

무안 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
전남도는 ASF 방역지역 이동제한 조치를 어떻게 했는가?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기