전남도, 아프리카돼지열병 이동 제한 해제…차단방역은 유지

발생 시군 ‘심각’ 단계…18개 시군은 ‘주의’ 하향

이미지 확대 전라남도가 축산차량 거점소독시설에서 소독 활동을 하고 있다.

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전라남도가 아프리카돼지열병(ASF) 발생에 따른 모든 방역지역의 이동제한 조치를 지난 22일 전면 해제하고 차단 방역체계는 계속 유지하기로 했다.또한 영광·나주·무안·함평 등 발생 4개 시군은 위기 경보 ‘심각’ 단계를 유지하고 그 외 18개 시군은 ‘주의’로 하향 조정했다.이동 제한 해제 이후에도 아프리카돼지열병 재발 방지를 위해 차단방역 체계를 상시 유지하기로 함에 따라 현재 발령 중인 축산차량 거점 소독시설 소독 등 8건의 행정명령과 농장 출입 차량 2단계 소독 등 6건의 방역 기준 공고는 계속 지켜야 한다.특히 사료 등을 통한 감염 확산 차단을 위해 도축장 혈액 탱크와 사료공장·분뇨처리업체 환경 검사를 비롯해 모든 양돈농가 대상 연 1회 이상 정밀검사 등 상시 예찰도 계속 추진한다.또 야생 멧돼지 전파 차단을 위해 포획·검사도 연중 실시한다.전남도는 현장 중심 방역 대책 수립을 위해 양돈 전문 수의사, 한돈협회, 발생 시군 등 전문가·유관기관과 간담회를 통해 현장 의견을 수렴하고 제도 개선과 방역 대책 수립에 반영할 방침이다.이영남 전남도 동물방역과장은 “방역 지역은 해제됐지만, 최근 야생 멧돼지 검출 지역이 울산, 고령 등으로 남하하는 추세로 잠재적 위험 요인은 여전히 남아 있다”며 “재발 방지를 위해 농가에서는 농장 출입 통제와 출입 차량 소독 등 방역 수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.아프리카돼지열병은 21일 현재까지 강원 2·경기 7·전남 4·전북 2·충남 3·경남 5·경북 1건 등 전국적으로 24건이 발생했다.전남지역 발생 건수는 영광(1월 26일), 나주(2월 9일), 무안(2월 20일), 함평(3월 16일) 등 4건이다.무안 류지홍 기자