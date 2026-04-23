‘차의 고장’ 보성군, 곡우 맞아 햇차 수확 본격화

‘보성차 제2 부흥기’ 시동

말차 중심 고부가가치 산업 전환

이미지 확대 농민들이 곡우를 맞아 보성차밭에서 햇차 수확을 하고 있다.

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‘녹차의 고장’ 전남 보성군이 24절기 중 여섯 번째 절기인 곡우를 맞아 보성 차밭에서 햇차 수확을 본격적으로 시작했다. 일부 농가에서는 햇차 출하가 시작되는 등 현장에는 활기가 돌고 있다.곡우는 봄비가 내려 곡식이 자라는 시기로 전통적으로 어린 찻잎을 수확하는 최적기로 꼽힌다. 특히 이 시기에 채엽한 찻잎은 향과 맛이 뛰어나 최고급 녹차인 ‘우전차’의 원료로 사용된다.보성군은 전국 최대 차 주산지로 유명하다. 해양성과 대륙성 기후가 교차하는 자연환경과 풍부한 강수량, 배수성이 뛰어난 토양을 바탕으로 고품질 차 생산에 최적의 조건을 갖추고 있다. 보성녹차는 대한민국 농산물지리적표시 제1호로 차의 우수성과 산업 경쟁력을 대외적으로 인정받고 있다.보성 차는 573여농가가 약 797㏊ 면적에서 재배하고 있다. 연간 5000~6000t의 찻잎을 생산하고 있다. 이 찻잎은 가공을 거쳐 녹차·말차·차 음료 원료 등 다양한 형태로 국내외 시장에 유통되고 있다.특히 최근에는 녹차 중심의 산업을 넘어 ‘보성말차’를 중심으로 한 산업 구조 전환이 빠르게 진행되고 있다. 말차는 분말 형태로 가공돼 음료, 제과제빵, 건강식품 등 다양한 산업과 결합하며 부가가치를 크게 높이는 핵심 품목으로 주목받고 있다.보성에서 나온 차 원료는 지역 내 가공시설과 민간 기업의 협약을 통해 2차 가공 제품으로 출시되고 있다. 일부는 성심당, 더벤티와 같은 국내 식품기업 및 카페 프랜차이즈와 연계해 말차 음료·디저트·기능성 제품 등으로 상품화되고 있다.또한 유럽, 미국, 호주 등 해외 시장에서도 프리미엄 보성말차에 대한 수요가 증가하면서 수출도 점진적으로 확대되고 있다.군은 이러한 산업 구조 전환을 뒷받침하고자 총 80억원 규모의 ‘K-TEA 보성말차 가공시설 현대화 사업’을 추진하기 위해 총력을 다하고 있다. 차광막 및 비즈밀 확충 등 생산 기반 고도화에도 8억원을 추가 투입하고 있다.군 관계자는 “곡우는 보성 차 산업의 한 해 시작을 알리는 중요한 시기다”라며 “보성말차를 중심으로 차 산업의 제2 부흥기를 이끌고, 생산부터 가공·유통·관광까지 연계된 산업 생태계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.보성 최종필 기자