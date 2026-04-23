메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

‘차의 고장’ 보성군, 곡우 맞아 햇차 수확 본격화

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-04-23 10:33
입력 2026-04-23 10:33

‘보성차 제2 부흥기’ 시동
말차 중심 고부가가치 산업 전환

이미지 확대
농민들이 곡우를 맞아 보성차밭에서 햇차 수확을 하고 있다.
농민들이 곡우를 맞아 보성차밭에서 햇차 수확을 하고 있다.


‘녹차의 고장’ 전남 보성군이 24절기 중 여섯 번째 절기인 곡우를 맞아 보성 차밭에서 햇차 수확을 본격적으로 시작했다. 일부 농가에서는 햇차 출하가 시작되는 등 현장에는 활기가 돌고 있다.

곡우는 봄비가 내려 곡식이 자라는 시기로 전통적으로 어린 찻잎을 수확하는 최적기로 꼽힌다. 특히 이 시기에 채엽한 찻잎은 향과 맛이 뛰어나 최고급 녹차인 ‘우전차’의 원료로 사용된다.

보성군은 전국 최대 차 주산지로 유명하다. 해양성과 대륙성 기후가 교차하는 자연환경과 풍부한 강수량, 배수성이 뛰어난 토양을 바탕으로 고품질 차 생산에 최적의 조건을 갖추고 있다. 보성녹차는 대한민국 농산물지리적표시 제1호로 차의 우수성과 산업 경쟁력을 대외적으로 인정받고 있다.

보성 차는 573여농가가 약 797㏊ 면적에서 재배하고 있다. 연간 5000~6000t의 찻잎을 생산하고 있다. 이 찻잎은 가공을 거쳐 녹차·말차·차 음료 원료 등 다양한 형태로 국내외 시장에 유통되고 있다.

특히 최근에는 녹차 중심의 산업을 넘어 ‘보성말차’를 중심으로 한 산업 구조 전환이 빠르게 진행되고 있다. 말차는 분말 형태로 가공돼 음료, 제과제빵, 건강식품 등 다양한 산업과 결합하며 부가가치를 크게 높이는 핵심 품목으로 주목받고 있다.

보성에서 나온 차 원료는 지역 내 가공시설과 민간 기업의 협약을 통해 2차 가공 제품으로 출시되고 있다. 일부는 성심당, 더벤티와 같은 국내 식품기업 및 카페 프랜차이즈와 연계해 말차 음료·디저트·기능성 제품 등으로 상품화되고 있다.

또한 유럽, 미국, 호주 등 해외 시장에서도 프리미엄 보성말차에 대한 수요가 증가하면서 수출도 점진적으로 확대되고 있다.

군은 이러한 산업 구조 전환을 뒷받침하고자 총 80억원 규모의 ‘K-TEA 보성말차 가공시설 현대화 사업’을 추진하기 위해 총력을 다하고 있다. 차광막 및 비즈밀 확충 등 생산 기반 고도화에도 8억원을 추가 투입하고 있다.



군 관계자는 “곡우는 보성 차 산업의 한 해 시작을 알리는 중요한 시기다”라며 “보성말차를 중심으로 차 산업의 제2 부흥기를 이끌고, 생산부터 가공·유통·관광까지 연계된 산업 생태계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

보성 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
보성군의 차 산업 구조 전환의 중심이 되는 차는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기