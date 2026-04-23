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중랑구, 장애인 위한 파크골프 아카데미 운영

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-04-23 16:34
입력 2026-04-23 16:34
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류경기 중랑구청장이 지난 3월 중랑구립파크골프장 야간 개장식에 참석해 축사하고 있다. 중랑구 제공
류경기 중랑구청장이 지난 3월 중랑구립파크골프장 야간 개장식에 참석해 축사하고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 올해 ‘장애인 짝꿍 파크골프 아카데미’를 정식 운영한다고 26일 밝혔다. 기존 참여자와 신규 참여자가 짝꿍(멘토·멘티)을 이뤄 기술과 경험을 공유하는 프로그램이다. 장애인의 생활체육 참여 확대와 공동체 의식 향상, 지속적인 체육활동 기반 마련을 목표로 한다.

지난해 시범 운영한 프로그램의 연장선에서 기획됐다. 당시 멘토 12명, 멘티 10명 등 총 22명이 참여했다. 구는 이를 바탕으로 올해 참여 인원과 운영 기간을 확대했다.

지난 6일 시작된 아카데미는 12월 28일까지 매주 월요일 오전 10시 30분부터 오후 12시 30분까지 중랑구립파크골프장에서 약 40회 운영된다. 장애인 30여명이 참여 중이며, 파크골프 기본기 습득, 경기 규칙 이해, 실습 중심 교육 등으로 구성됐다. 중랑구시설관리공단은 구립파크골프장 대관과 용품을 무상 지원하며, 중랑구장애인체육회는 전문 생활체육지도자를 배치해 안전한 환경에서 실무 교육을 총괄한다.
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류경기 구청장은 “장애인이 체육활동을 통해 교류하고 함께 성장하길 바란다”며 “누구나 지속 참여할 수 있는 환경을 내실 있게 마련해 나가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
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