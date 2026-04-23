강동구, ‘고유가 피해지원금’ 본격 추진

27일부터 1차 지급 신청 · 접수

기초생활수급자 55만원, 차상위계층 45만원

이미지 확대 강동구청사 전경.

강동구 제공

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서울 강동구는 고유가로 인해 어려움을 겪는 주민 생활 부담을 덜기 위한 ‘고유가 피해지원금’ 사업을 추진한다고 23일 밝혔다.구는 27일부터 1차 지급을 위한 신청·접수를 시작한다. 지급은 1차와 2차로 나눠 단계적으로 실시된다. 1차 지급은 기초생활수급자와 차상위·한부모 가구를 대상으로 4월 27일부터 5월 8일까지 진행된다. 기초생활수급자에게는 55만원, 차상위계층 및 한부모가정에는 45만원이 지급된다.2차 지급은 국민의 70%를 대상으로 5월 18일부터 7월 3일까지 실시된다. 지원금은 1인당 10만원이다. 구체적인 지급 기준과 대상은 건강보험료 등을 기준으로 정부에서 4, 5월 중 확정할 예정이다. 1차 지급을 받은 사람은 2차 지급 대상에서 제외된다.지원금은 신용·체크카드, 모바일 지역사랑상품권, 선불카드 중 원하는 방식으로 지급받을 수 있으며, 신청은 온라인과 오프라인 모두 가능하다. 지원금은 4월 27일부터 사용할 수 있으며, 강동구를 비롯한 서울시 내 지역사랑상품권 가맹점과 소상공인 매장에서 사용할 수 있다. 단 연 매출 30억원 이하 사업장에서만 사용할 수 있다.이번 사업은 국비와 서울시비, 강동구비를 함께 분담하는 방식으로 추진되며 전체 사업비 중 12%인 약 55억원의 구비가 투입된다.이수희 구청장은 “고유가와 물가 상승으로 어려움을 겪는 구민들께 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 체감도 높은 민생 안정 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자