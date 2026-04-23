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도봉구, 디지털 ‘안심 부고 시스템’…서울시 공모전 우수상

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-04-23 16:44
입력 2026-04-23 16:44

1인 가구 등 무빈소 장례 확산 속
디지털 안심 부고 방안 마련

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한종석 통신인프라 팀장이 지난 17일 서울시청 본관 다목적홀에서 열린 창의제안 공모전 발표회에서 도봉구 ‘안심 부고 시스템’에 대해 설명하고 있다. 도봉구 제공
한종석 통신인프라 팀장이 지난 17일 서울시청 본관 다목적홀에서 열린 창의제안 공모전 발표회에서 도봉구 ‘안심 부고 시스템’에 대해 설명하고 있다.
도봉구 제공


서울 도봉구는 지난 17일 서울시 주관 ‘2026년 1차 창의제안 공모전’에서 우수상을 받았다고 23일 밝혔다. 본선 발표와 수상은 서울시 자치구 가운데 도봉구가 유일하다.

앞서 시는 서울시 및 자치구, 투자·출자·출연기관 직원들을 대상으로 ‘AI 활용’, ‘소가구화 대응’ 등을 주제로 공모전을 실시했다. 2월 4일부터 3월 10일까지 총 766건을 접수했으며, 이 중 8건을 본선 발표 대상으로 선정했다.

도봉구는 이날 고인이 생전에 시스템 사전 동의를 해두면, 사망 시 부고가 지인에게 자동으로 전달되는 ‘안심 부고 시스템’을 발표했다. 부고를 받은 지인은 온라인 공간에서 고인을 추모할 수 있다.

구는 정책의 혁신성과 실효성에서 높은 평가를 받았다고 설명했다. 급증하는 1인 가구의 고립 문제를 ‘사후 돌봄’ 관점에서 접근한 점과 디지털 기반 서비스를 활용해 사회적 연결망을 회복한 점 등이다.


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구 관계자는 “이번 수상을 계기로 안심 부고 시스템을 고도화하고 적극 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
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