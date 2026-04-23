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김민석 총리, 여수섬박람회장 다시 찾아 준비 사항 점검

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-04-23 20:48
입력 2026-04-23 20:48

김영록 지사, 여객선 운임비·KTX 증편·국제선 운항 등 요청

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김민석 국무총리가 23일 여수시청소년해양교육원 대강당에서 2026여수세계섬박람회 준비상황을 점검하고 있다.
김민석 국무총리가 23일 여수시청소년해양교육원 대강당에서 2026여수세계섬박람회 준비상황을 점검하고 있다.


김민석 국무총리가 여수를 찾아 2026여수세계섬박람회 준비 사항을 보고받고 진모지구 주행사장을 찾아 행사장 조성 상황을 둘러보며 전반적인 준비 상태를 점검했다.

지난 16일에 이은 김 총리의 이번 재방문은 섬박람회 기반 시설 조성과 전시·운영 준비 상황을 종합적으로 확인하고, 경기 침체와 중동 정세 불안 등으로 어려운 석유화학 산업 현장의 애로를 청취하기 위해 이뤄졌다.

이날 김 총리는 여수섬박람회 주행사장인 진모지구를 찾아 행사장 조성 현황과 기반 시설 구축 등을 둘러보며 준비 상황을 꼼꼼하게 살폈다.

이어 여수 청소년해양교육원에서 열린 준비 상황 회의에서 행사장 조성, 전시·운영 준비, 안전관리 체계 등 현안 사항을 보고받고 관계 부처와 협력 사항 및 지원 방안에 대해 의견을 나눴다.

김영록 전남지사는 “국무총리께서 연이어 방문하는 등 여수세계섬박람회에 대한 국민적 관심이 한층 높아진 데 감사를 전하고, 이번 박람회를 계기로 섬의 가치와 매력을 국내외에 널리 알리겠다”고 밝혔다.

이어 일반 국민이 부담 없이 섬을 방문하도록 박람회 기간 중 일반인 여객선 운임 50% 국비 지원, KTX 전라선 증편과 여수공항 부정기 국제선 운항 등 특별수송대책 마련을 적극 건의했다.

여수 류지홍 기자
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