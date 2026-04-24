서초교향악단, 프랑스 칸 ‘세계AI영화제’ 개막공연

라벨 ‘볼레로’·아리랑 랩소디 협연 등 선보여

이미지 확대 서울 서초구 서초교향악단이 지난 21일(현지시간) 프랑스 칸에서 열린 ‘세계AI영화제’ 개막식에서 공연을 마친 뒤 관객들에게 박수를 받고 있다.

서초구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 서초구는 서초교향악단이 지난 4월 21~22일 프랑스 칸에서 열린 ‘세계AI 영화제’(WAIFF) 본선 시상식 및 개막공연에 초청돼 성공적인 무대를 선보였다고 24일 밝혔다.세계AI영화제는 인공지능(AI) 기술을 활용한 영화와 광고, 융합콘텐츠를 소개하는 국제행사로 2025년 프랑스 니스에서 첫 개최 이후 올해 칸에서 두 번째로 열렸다. 세계 80개국 이상이 참가하고 5500편의 작품이 출품된 이번 영화제는 중국 배우 공리가 심사위원장을 맡았다.서초교향악단은 총 3부로 구성된 이날 행사에서 1부 ‘클로드 를르슈에게 바치는 헌정’에서는 라벨의 ‘볼레로’롤 연주하며 공연을 시작했다. 프랑스 영화감독이자 지난해 영화제 명예위원장이었던 클로드 를르슈는 공연이 끝난 뒤 무대에 올라 관객에게 감사의 인사를 전했다.2부 새로운 비전에서는 바르토크의 ‘루마니안 포크 댄스’와 바칼로프의 영화 ‘일 포스티노’ 음악을 연주했고, 3부 한국의 소리에서는 인간문화재 양승희의 ‘가야금 산조’와 노향의 ‘아리랑 랩소디’ 협연을 선보였다.객석을 가득 메운 1000여 명의 관객들은 현지시간으로 밤 11시가 넘는 늦은 시간까지 자리를 지키며 기립박수로 화답했다.영화제 설립자 마르코 란디는 서초교향악단을 이끄는 배종훈 예술총감독과 서초구에 깊은 감사를 전했다. 배 감독은 국군교향악단 창설자로, 2016년부터 서초교향악단의 상임지휘자로 활동하며 국내외에서 활발한 공연을 이어오고 있다. 2020년부터는 하이든 교향곡 107곡 전곡 연주에 도전해 올 7월 대장정의 마지막 공연을 앞두고 있다.구 관계자는 “이번 ‘세계AI영화제’ 개막공연은 서초교향악단의 예술적 역량과 문화예술도시 서초의 경쟁력을 세계에 알린 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 수준 높은 공연과 활발한 국제 문화교류를 통해 서초의 문화적 위상을 높이겠다”고 말했다.박재홍 기자