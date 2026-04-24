완도군, 완도사랑상품권 5월 한 달간 15% 할인

가정의 달·Pre완도국제해조류박람회 맞아 특별 할인 실시

이미지 확대 완도사랑상품권.

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전남 완도군이 5월 ‘가정의 달’과 ‘2026 Pre완도국제해조류박람회’ 개최를 맞아 지역 내 소비 활성화를 위해 5월 한 달간 완도사랑상품권 특별 할인을 실시한다.상품권 특별 할인은 최근 지속되는 물가 상승으로 인한 군민 가계 부담을 완화하고 소상공인과 전통시장 등 상권에 활력을 불어넣기 위해 결정됐다.군은 기존 지류 상품권 할인율을 12%에서 15%로 상향했으며, 모바일 상품권(카드·QR)은 기존과 같은 할인율(15%)을 유지한다.지류 상품권은 42만 5000원만 부담하면 50만원권을 구매할 수 있게 됐다.상품권 구매 한도는 지류와 모바일을 합산해 개인당 월 70만원이며, 이 중 지류 상품권 구매 한도는 최대 50만원이다.지류 상품권은 관내 판매 대행 금융기관에서 구매할 수 있으며, 모바일 상품권은 지역 상품권 앱을 통해 충전·사용 가능하다. 상품권은 관내 등록 가맹점에서 사용할 수 있다.완도 류지홍 기자