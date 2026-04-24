여수 디오션 워터파크, 5월 2일 개장···가족 릴스 콘테스트 진행

실내 워터파크, 실외 유아풀 부분 개장···6월 20일 전면 개장

릴스 콘테스트 진행···500만원 상당 경품

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호남 최대 물놀이 시설인 여수 디오션 워터파크가 5월 2일 개장한다. 실내 워터파크와 실외 유아풀 등 6월 14일까지 주말과 공휴일을 중심으로 운영한다.실내 시즌은 본격적인 여름 성수기에 앞서 비교적 여유로운 환경에서 물놀이를 즐길 수 있는 시기로 대기 부담 없이 이용할 수 있는 점이 특징이다. 실내외 시설은 모두 미온수로 운영돼 일교차가 큰 봄철에도 어린이를 동반한 가족들이 이용하기에 손색이 없다.워터파크 내에서는 실내 시즌 한정으로 풀사이드 바비큐존이 운영된다. 사전 예약을 통해 이용할 수 있다. 실외 유아풀 인근 지정된 공간에서 개인 식재료와 조리도구를 활용해 바비큐를 즐길 수 있도록 구성했다. 지난해 가족 단위 입장객들에게 큰 호응을 얻었다. 올해도 이색적인 물놀이 피크닉을 즐기려는 고객들의 발길이 이어질 전망이다.5월 가정의 달을 맞아 한달간 방문객 누구나 참여할 수 있는 ‘릴스 콘테스트’도 진행한다. 총 500만원 상당의 백화점 상품권을 비롯한 다양한 경품이 마련됐다. 참여자 전원에게는 소정의 상품이 제공된다. 워터파크에서 가족과 함께 보내는 즐거운 순간과 소중한 추억을 담은 콘텐츠를 개인 인스타그램 릴스에 업로드하는 방식으로 참여할 수 있다.디오션 호텔에서는 어린이날 연휴 기간 한정으로 ‘스페셜 패밀리 세트’를 선보인다. 해당 메뉴는 5월 1일부터 5일까지 단 5일간 판매된다. BBQ 백립, 부채살 스테이크, 파스타, 치킨 텐더 샐러드 등으로 구성됐다. 합리적인 가격대에 다양한 메뉴를 즐길 수 있어 가격 대비 가족 단위 고객의 체감 만족도를 극대화했다.디오션 워터파크는 6월 14일까지 주말 및 공휴일 운영을 마친 뒤 시설 정비와 최종 안전 점검을 거쳐 6월 20일부터 실내외 전 시설을 전면 개장하고 상시 운영 체제로 전환한다.디오션리조트 관계자는 “가족 단위 고객이 가장 쾌적하게 이용할 수 있는 시기에 맞춰 다양한 콘테스트 이벤트와 특선 메뉴를 준비했다”며 “전면 개장 전까지 철저한 시설 점검을 통해 안전하고 만족도 높은 환경을 제공하겠다”고 밝혔다.여수 최종필 기자