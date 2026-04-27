담양군, ‘대숲맑은 조기햅쌀’ 첫 모내기…8월 말 조기 수확

27일 금성면에서 올해 첫 이앙…8월 말 수확 추석 전 전국 공급

최고품질 ‘해담쌀’ 품종 42ha 조성, 고품질 쌀 생산·농가 소득 기대

세줄 요약 담양군, 조기햅쌀 첫 모내기 시작

63농가 42ha 대상 본격 이앙 추진

8월 말 수확해 추석 전 전국 공급

이미지 확대 전남 담양군이 27일 ‘대숲맑은 조기햅쌀’의 올해 첫 모내기를 시작했다. (담양군 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 담양군이 ‘대숲맑은 조기햅쌀’의 올해 첫 모내기를 하며 본격적인 이앙 작업에 들어갔다고 27일 밝혔다.이번 모내기는 조기햅쌀 단지로 조성된 금성면 지삼용씨 농가를 비롯한 63농가 42ha 면적을 대상으로 추진한다.군은 그동안 금성농협 공동육묘장을 활용해 육묘에 나서는 등 단지 조성에 힘써 왔다. 또한 햅쌀 품질 고급화와 농가 부담을 줄이기 위해 육묘 구매비 2200만원을 지원할 계획이다.올해 재배하는 ‘해담쌀’은 농촌진흥청에서 개발한 최고 품질 벼 품종으로, 쌀알이 깨끗하고 밥맛이 우수해 소비자들에게 인기가 높고 조기 수확에 최적화돼 고품질 쌀 생산에 적합한 품종으로 꼽힌다.군은 올해 조기햅쌀 단지에서 약 240톤을 생산해 7억여원의 농가 소득을 올릴 것으로 보고 있다. 수확한 햅쌀은 8월 하순부터 산물벼로 수매, 4kg·10kg 단위로 가공돼 추석 명절 전 전국 시장에 공급될 예정이다.군 관계자는 “조기햅쌀은 수확 시기가 빨라 기상재해를 피할 수 있고 명절 대목을 선점해 농가 소득을 높이는 데 큰 도움이 된다”며 “고품질 담양 쌀이 전국 최고의 브랜드로 자리매김하도록 관계기관과 협력해 체계적으로 관리하겠다”고 밝혔다.임형주 기자