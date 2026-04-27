HD현대삼호, 조선업 원·하청 격차 완화 지원

정부·지자체 주관 ‘조선업 지역상생 격차완화 지원사업’ 출연

세줄 요약 전남형 조선업 상생 격차 완화 사업 지원

숙련 재직자 장려금과 안전장비 투입

상생협의체·실무협의체 구성 방침

이미지 확대 HD현대삼호 CI. HD현대삼호 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HD현대삼호가 정부의 원·하청 격차 완화 기조에 발맞춰 협력사 지원에 나섰다.HD현대삼호는 최근 고용노동부와 전남도·영암군이 주관하는 ‘전남형 조선업 지역 상생 격차 완화 지원사업’ 중 조선업 도약센터 사업에 총 6억 8000만 원을 지원했다고 27일 밝혔다.회사는 먼저 사내 협력사에 재직 중인 만 60세 미만 근속 7년 이상 근로자 최대 1300명을 대상으로 인당 150만원을 지급하는 숙련 재직자 장려금 지원사업 22억원 가운데 4억 5000만원을 출연했다.또 사내 협력사의 족장 등 낙상 위험군 근로자와 안전 전담자 등을 대상으로 스마트 에어백 조끼와 유해가스 농도 측정기를 각각 100개씩 지원하는 스마트 안전 장비 지원사업에 2억 3000만원을 지원했다.참여기관들은 앞으로 원활한 사업 진행을 위해 구체적인 내용 및 사업 계획 등을 협의할 상생협의체 및 실무협의체를 구성할 방침이다.HD현대삼호 관계자는 “이번 사업을 통해 사내 협력사 직원의 장기 근속을 유도하고, 안전사고 예방에도 기여할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.영암 류지홍 기자