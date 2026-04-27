여수시, ‘이차전지용 화학산업 소부장 특화단지’ 지정 신청

여수국가산단 중심 핵심 소재 국산화·공급망 안정·산업구조 전환

세줄 요약 여수시, 이차전지용 소부장 특화단지 신청

여수·율촌·광양 산단 연계한 공급망 구축

핵심 화학 소재 국산화와 투자 확대 추진

이미지 확대 여수산단 전경.

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전남도와 여수시가 산업통상자원부가 추진하는 ‘이차전지용 화학산업 소재‧부품‧장비(소부장) 특화단지’ 지정 신청서와 육성 계획서를 지난 22일 제출하고 본격적인 유치에 나섰다.이번 신청은 여수국가산단을 중심으로 율촌 제1일반산업단지와 광양 세풍산단을 연계해 이차전지용 필수 화학 소재 분야의 글로벌 경쟁력 확보와 국가 공급망 안정, 지역 주력 산업의 고부가가치 전환을 목표로 한다.이와 함께 석유화학 산업 구조 전환 흐름에 맞춰 정부의 ‘석유화학 산업 리밸런싱 프로젝트’를 반영한 특화단지 조성·운영 방안을 마련해 제시했다.현재 고기능성 바인더, 카본블랙, 패키징 소재 등 이차전지 핵심 소재는 해외 의존도가 높아 국산화가 시급한 상황이다.이에 핵심 소재의 국산화와 공급망 안정화를 통해 ‘K-배터리 전주기 밸류체인’ 완성과 국가 첨단 산업 경쟁력을 강화한다는 계획이다.이번 육성 계획서에는 금호석유화학 등 앵커 기업 3개 사와 수요 기업‧협력 기업 등 39개 사가 참여하는 2조 3992억원 규모의 민간 투자 계획과 함께 연구 개발과 기반 구축, 인력 양성, 기업 지원 등에 2341억원을 반영하는 총 2조 6333억원 규모의 사업 계획을 담았다.또한 여수국가산단의 석유화학 인프라와 집적도를 바탕으로 원료-중간재-수요처가 유기적으로 연결되는 산업 생태계 구축과 이차전지용 핵심 화학 소재의 집적화 거점 육성 방안도 마련했다.특화단지 지정은 5~6월 중 산업부 검토와 평가, 관계 부처 협의를 거쳐 7월 중 소재‧부품‧장비 경쟁력 강화 위원회 심의를 통해 확정해 특화단지 지정 고시가 이뤄질 전망이다.시 관계자는 “이번 소부장 특화단지 신청은 여수국가산단의 석유화학 산업 기반을 첨단 이차전지용 핵심 화학 소재 산업으로 고도화하는 중요한 계기”라며 “전남도와 협력을 강화해 특화단지 지정을 이끌고 지역 산업 경쟁력을 제고하겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자