‘Pre 완도국제해조류박람회’ 홍보 이벤트 호응

버스킹 공연, 마술, 경품 추첨 등 통해 박람회 메시지 전달

세줄 요약 광주 롯데아울렛서 해조류박람회 팝업 홍보 진행

버스킹·마술쇼·경품추첨으로 메시지 전달

양일간 3만여 명 방문, 가족 관람객 관심 확대

이미지 확대 완도군이 롯데아울렛 광주월드컵점에서 완도국제해조류박람회 홍보 이벤트를 진행하고 있다.

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전남 완도군이 ‘Pre 완도국제해조류박람회’ 개최를 앞두고 지난 18일과 25일 롯데아울렛 광주월드컵점 광장에서 오프라인 팝업 이벤트를 개최해 큰 호응을 얻었다.이번 이벤트는 ‘미리 만나는 완도국제해조류박람회’ 콘셉트로 박람회 홍보 및 완도 해조류의 가치를 알리기 위해 마련했다.롯데아울렛 측은 해조류박람회 이벤트가 열린 양일간 총 3만여 명의 방문객이 행사장을 찾은 것으로 집계했다.이벤트 행사는 해조류박람회 내용을 알리는 것은 물론 버스킹 공연과 마술 쇼, SNS 구독 연계 경품 추첨 등을 통해 ‘기후 리더, 해조류가 여는 바다 미래’라는 박람회 메시지를 자연스럽게 전달했다.특히 해조류가 탄소 흡수원으로서 기후 위기 시대에 가지는 환경적 가치를 알기 쉽게 전달해 어린이와 가족 단위 방문객들의 관심도가 높았다.군 관계자는 “관람객 유치를 위해 유동 인구가 많은 곳에서 이벤트를 진행했다”며 “이벤트 행사장의 뜨거운 관심이 현장으로 이어질 수 있도록 남은 기간 행사 홍보와 준비에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.‘2026 Pre 완도국제해조류박람회’는 5월 2일부터 7일까지 6일간 완도 해변공원 일원에서 개최되며, 해조류의 가치를 재발견할 수 있는 다양한 전시와 체험 프로그램 등이 진행될 예정이다.완도 류지홍 기자