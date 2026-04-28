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올 여름 공덕오거리 시원하겠네… 교통섬에 석가산 폭포 설치

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김동현 기자
김동현 기자
수정 2026-04-28 10:28
입력 2026-04-28 10:28

폭포·연못 포함한 수경시설 설치

세줄 요약
  • 공덕오거리 교통섬에 석가산형 폭포 조성
  • 1685㎡ 규모 수경시설과 연못, 조명 설치
  • 도심 경관 개선과 열섬 완화 기대
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서울 마포구 공덕오거리 교통섬에 설치된 석가산형 폭포의 모습. 마포구 제공
서울 마포구 공덕오거리 교통섬에 설치된 석가산형 폭포의 모습.
마포구 제공


서울 마포구는 공덕오거리 교통섬에 자연경관을 접목한 석가산형 폭포를 조성하고, 28일 준공식을 개최했다고 밝혔다.

총 1685㎡ 규모의 교통섬에는 폭포와 연못을 포함한 수경시설이 설치됐다. 차량 통행이 잦은 교차로에 자연 요소를 더해 삭막했던 공간을 생기 있는 녹색 경관으로 바꾸는 데 의미를 담았다.

높이 7m, 폭 16m 규모의 폭포는 15개의 물줄기가 흐르고, 동서남북 어느 방향에서도 볼 수 있게 설계됐다. 또 조명시설을 더해 야간에는 도심 속 색다른 풍경을 연출하도록 했다.

이와 함께 구는 반송과 눈향나무 등 다양한 수목과 맥문동 등 초화류를 심어 자연의 분위기를 한층 더 깊게 했다. 공덕오거리 교통섬 폭포는 경관 개선을 넘어, 물이 흐르는 청량감과 바위, 소나무가 어우러진 입체적인 풍경으로 도심에 새로운 활력을 불어넣는 동시에 여름철 열섬현상을 완화하는 데에도 도움이 될 것으로 기대된다.



구 관계자는 “공덕오거리는 마포로 들어서는 초입에 위치한 상징적인 공간인 만큼, 이번 교통섬 폭포가 도심 속에서 자연을 가까이 느낄 수 있는 마포구의 새로운 얼굴이 되길 바란다”고 말했다.

김동현 기자
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