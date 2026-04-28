담양군, 전통장 활용 ‘로컬 디저트’ 개발 프로젝트 시동

전통장 활용 디저트 개발, 담양·순창 참여업체 모집

‘스윗 담순’ 프로젝트, 지역 대표 디저트 발굴 나서

세줄 요약 담양군문화재단, 전통장 활용 디저트 모집

순창재단과 ‘스윗 담순’ 공동 추진

지역 정체성·상품성 동시 강화 목표

이미지 확대 전남 담양군 문화재단이 전북 순창발효관광재단과 함께 지역 전통장을 활용한 디저트 개발 프로젝트 ‘스윗 담순’ 참여업체를 모집한다. (담양군 제공)

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전남 담양군문화재단이 전북 순창발효관광재단과 함께 지역 전통장을 활용한 디저트 개발 프로젝트 ‘스윗 담순’ 참여 업체를 모집한다고 28일 밝혔다.이번 사업은 담양과 순창의 대표 발효 자원인 전통장을 현대적으로 재해석해 지역의 정체성을 더하는 로컬 콘텐츠 기획이다.단순한 제품 개발을 넘어 발효의 시간과 인내, 정성의 의미를 담아 지역의 베이커와 함께 성장하고 지역성과 상품성을 동시에 갖춘 ‘로컬 디저트’ 개발을 목표로 한다.담양군문화재단 관계자는 “이번 사업은 지역의 전통 식재료를 활용해 새로운 디저트 트렌드를 만들어가는 시도”라며 “담양·순창 지역 사업자들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 전했다.모집 기간은 5월 29일까지이며, 담양군·순창군 소재 총 3개 사업자를 선정한다. 신청은 이메일을 통해 접수할 수 있다. 사업 내용과 지원 방법, 추진 일정 등 자세한 사항은 재단 홈페이지 알림마당 사업공고에서 확인할 수 있다.임형주 기자