순천시자원봉사센터, ‘농촌재능나눔 활동 지원사업’ 본격 추진···2000만원 사업 규모

무지개 연합봉사단과 함께 농촌마을 맞춤형 복지 실현

세줄 요약 농촌재능나눔 공모 선정, 6~10월 추진

순천·곡성·장흥·보성 농촌마을 대상

전등 교체·이미용 등 생활밀착 봉사

이미지 확대 순천시자원봉사센터 관계자들이 봉사 활동을 하고 있다.

이미지 확대 순천시자원봉사센터 관계자들이 이발 무료 봉사 활동을 하고 있다.

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(사)순천시자원봉사센터가 한국농어촌공사가 주관한 ‘2026년 농촌재능나눔 활동 지원사업’ 공모에 선정됐다. 센터는 이에 따라 오는 6월부터 10월까지 농촌마을을 대상으로 한 맞춤형 재능나눔 봉사활동을 본격 추진한다.이번 사업은 재능나눔 무지개 연합봉사단의 ‘꽃피는 우리마을’을 주제로 순천시를 비롯해 곡성군, 장흥군, 보성군 등 인근 농촌지역에서 진행된다. 특히 고령 인구 및 취약계층 비율이 높은 농촌마을을 중심으로 선정해 실질적인 생활환경 개선과 정서적 지원을 함께 제공할 예정이다.총 사업비는 2000만원 규모다. 한국농어촌공사의 지원과 센터의 자부담이 함께 투입된다. 이번 사업에는 270여명의 자원봉사자가 참여해 총 980여명의 지역민을 대상으로 다양한 재능나눔 활동을 펼칠 계획이다.주요 활동으로는 ▲전등 교체 및 전기 안전점검 ▲방충망 교체 ▲이미용 서비스 ▲장수사진 촬영 ▲재활 마사지 및 테이핑 ▲정리수납 및 청소 ▲음악 공연 및 웃음 치료 ▲치매 예방 교육 등 생활 밀착형 봉사활동이 추진된다. 비전라이온스클럽, 전남동부지역기능장협의회, 해피드림봉사단, 사랑손테이핑봉사단, 척척봉사단 등 다양한 전문 봉사단체가 참여해 각 분야의 재능을 나눌 예정이다.이신숙 센터장은 “이번 사업은 단순한 봉사를 넘어 지역 간 협력과 연대를 통해 농촌마을의 실질적인 변화를 이끌어내는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 지속적인 재능나눔 활동을 통해 따뜻한 공동체를 만들어가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자