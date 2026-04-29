‘경기도기술학교 북부캠퍼스’ 고양시에 들어선다

원당역 앞 창조혁신캠퍼스에 설치…올 하반기 교육 시작

이미지 확대 전철3호선 원당역 앞에 위치한 창조혁신캠퍼스 성사 전경

세줄 요약 고양시, 경기도기술학교 북부캠퍼스 유치 성공

경기북부 직업교육 공백 해소 기대

실무형 기술인력 양성 및 취업 지원

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경기 고양시가 전문 기술 인력을 양성하는 공공직업훈련기관인 ‘경기도기술학교 북부캠퍼스’ 유치에 성공했다고 29일 밝혔다.경기도일자리재단이 운영하는 경기도기술학교는 그동안 화성시 에서만 운영돼 경기북부 주민들이 직업교육 기회에서 소외됐다는 지적이 제기돼 왔다. 이에 재단은 북부 지역 지자체를 대상으로 부지 공모를 진행했고, 고양시가 최종 대상지로 선정됐다.북부캠퍼스는 원당역 앞 ‘창조혁신캠퍼스 성사’ 건물 9층에 들어선다. 시는 5월 중 교육시설 구축 공사를 시작해 6~7월 개소하고, 올해 하반기부터 본격적인 교육을 운영할 계획이다.교육 과정은 전기설비 시공관리, 시스템 냉난방기 설치, 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 자동화 등 산업 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 과정으로 구성된다. 시는 향후 지역 산업 수요에 맞춰 교육 과정을 점차 확대해 나갈 방침이다.고양시는 이번 북부캠퍼스 유치를 통해 지역 산업에 필요한 기술 인력을 직접 양성하고, 청년과 구직자의 취업 기회를 넓히는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 또 창조혁신캠퍼스 내 유휴공간을 활용해 시설을 조성함으로써 예산 부담을 줄이고, 올 하반기 약 80명의 교육생이 유입돼 지역 경제에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 보고 있다.고양시와 경기도일자리재단은 최근 북부캠퍼스의 안정적인 운영을 위한 업무협약을 체결했으며, 앞으로 경기북부 직업교육 인프라 확충과 일자리 기반 강화를 위해 협력을 이어갈 계획이다.한상봉 기자