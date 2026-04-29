국립목포해양대, 김태환 목포지방해양수산청장에 공로패

해기교육 발전 기여 공로

이미지 확대 왼쪽부터 김태환 목포지방해양수산청장과 최부홍 국립목포해양대 총장

세줄 요약 국립목포해양대, 김태환 청장 공로패 전달

해기교육 질적 향상과 해양산업 진흥 기여

목포청장 취임 뒤 지역 발전·안전 관리

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국립목포해양대학교가 김태환 목포지방해양수산청장에게 공로패를 전달했다.지난 28일 전달된 공로패는 김 청장 재임 기간 동안 국립목포해양대 해기교육의 질적 향상과 국가 해양산업 진흥에 기여한 공로를 기리고자 추진됐다.그는 서울대학교 대기과학과를 졸업하고, 2000년 금융정보분석원 심사관으로 공직에 입문했다. 해양수산부 유통정책과, 소득복지과, 항만보안개선TF 팀장으로 재임하면서 해운·항만 분야 전반에 대한 전문성과 현장 경험을 쌓았다. 이어 세월호후속대책추진단 가족지원과장, 여수지방해양수산청 운영지원과장 등을 역임했다.지난 2024년 3월 목포지방해양수산청장에 취임한 이래 지역 해양수산 발전과 해양 안전 관리에 힘쓰고 있다.목포 최종필 기자