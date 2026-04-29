현대제철 순천공장, 화재취약계층 소방물품 300대 지원

3.3㎏ 분말소화기, 500만원상당

이미지 확대 현대제철 순천공장이 화재취약계층을 위해 분말소화기 300대를 지원했다.

이미지 확대 현대제철 순천공장이 순천종합사회복지관에 화재취약계층을 위해 분말소화기 300대를 전달했다.

세줄 요약 화재 취약계층에 소방물품 300대 지원

순천종합사회복지관서 500만원 상당 전달

독거노인·수급자 가구에 순차 보급

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현대제철 순천공장이 화재 취약계층에 3.3㎏ 분말소화기 300대를 지원했다.현대제철은 29일 순천종합사회복지관에서 화재 취약계층의 생명과 재산을 보호하기 위해 500만원 상당의 주택용 소방물품을 전달했다.현대제철 순천공장은 지역사회와의 상생을 핵심 가치로 삼고 지속적인 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 특히 화재 발생 시 초기 대응이 어려운 취약계층을 대상으로 주택용 소방물품을 무상 보급함으로써 화재 예방은 물론 긴급 상황 대응 능력을 실질적으로 강화하는 데 중점을 두고 있다.소방물품은 순천소방서·순천종합사회복지관과 협력을 통해 독거노인, 기초생활수급자 등 화재 안전 사각지대에 놓인 취약계층 가구에 순차적으로 전달된다.현대제철 순천공장 관계자는 “기업의 사회적 책임을 실천하는 것은 물론 지역사회 구성원 모두가 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 지원하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 안전·복지·환경 등 다양한 분야에서 체감할 수 있는 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.현대제철 순천공장은 그동안 취약계층 지원, 환경 개선 활동, 재난 예방 지원 등 다양한 사회공헌 프로그램을 꾸준히 추진하는 등 지역사회와의 신뢰 구축 및 지속 가능한 가치 창출에 앞장서고 있다.순천 최종필 기자