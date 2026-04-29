전남도, ‘2차 공공기관 유치추진단’ 본격 가동

‘제2차 공공기관 유치추진단’ 첫 회의 열고 추진 상황 점검

이미지 확대 황기연 전남도 행정부지사가 29일 도청에서 ‘제2차 공공기관 유치 추진단 회의‘ 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

세줄 요약 제2차 공공기관 이전 대응 위한 유치추진단 가동

황기연 부지사 단장, 실국별 목표 기관·역할 분담

광주와 함께 40개 기관 발굴, 현장 유치전 전개

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정부의 제2차 공공기관 지방 이전 논의가 가시화되면서 전남도가 29일 도청에서 제2차 공공기관 유치추진단 첫 회의를 열고 총력 대응 체제에 들어갔다.황기연 행정부지사를 단장으로 관련 실국이 참여한 유치추진단은 이날 회의에서 공공기관 유치 추진 상황을 공유하고 실국별 유치 목표 기관과 역할을 분담했다. 정부가 올해 하반기 제2차 공공기관 지방 이전 논의를 본격화할 것으로 예상되면서 비수도권 지방정부 간 유치 경쟁도 커질 전망이다.전남도는 광주시와 함께 농협중앙회, 수협중앙회, 한국지역난방공사, 한국환경공단, 한국에너지기술평가원 등 40개 목표 기관을 발굴하고 기관별 유치 논리를 개발하는 등 제2차 공공기관 유치에 나섰다.추진단은 오는 6월까지를 집중 운영 기간으로 정하고, 매월 정기회의를 열어 유치 상황을 점검하기로 했다.특히 각 실국은 소관 분야별 유치 목표 기관의 임직원과 노동조합을 대상으로 방문 면담을 통해 전남의 정주 여건과 차별화된 인센티브를 홍보하는 등 현장 중심 유치 활동을 펼칠 계획이다.황 부지사는 “추진단을 중심으로 관계 실국이 유기적 협력과 발로 뛰는 유치 활동을 통해 실질적 성과를 거두도록 도정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자