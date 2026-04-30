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‘자연이 그린 흰색 그림’ 신안 장산도…‘섬 샤스타데이지 축제’ 열려

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임형주 기자
수정 2026-04-30 10:16
입력 2026-04-30 10:16

5월 15~17일까지 3일간, 장산도 ‘화이트정원’
여객선 운항 횟수 늘려, 셔틀버스 운행 서비스

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전남 신안 장산도 화이트정원에 샤스타데이지 꽃이 활짝 피었다. (신안군 제공)
전남 신안 장산도 화이트정원에 샤스타데이지 꽃이 활짝 피었다. (신안군 제공)


전남 신안군은 5월 15일부터 17일까지 3일간 장산도 ‘화이트정원’에서 ‘제2회 섬 샤스타데이지 축제’를 연다.

이번 축제는 ‘자연이 그린 흰색 그림’을 주제로 열린다. 장산도의 푸른 자연과 순백의 샤스타데이지가 어우러진 환상적인 풍경이 관광객을 맞이한다.

군에 따르면 올해는 교통편이 크게 개선됐다. 여객선 운항 횟수를 늘리고 여객선 터미널에서 셔틀버스를 운행해 방문객들의 접근성을 높였다.

축제 장소인 화이트 정원은 장산 저수지의 잔잔한 물결과 샤스타데이지의 하얀 꽃물결이 어우러져 바다의 하얀 파도가 육지로 밀려든 듯한 아름다운 풍경을 연출한다.

샤스타데이지는 개화 기간이 길어 축제 종료 후에도 6월 초순까지 하얀 꽃물결을 볼 수 있다.

신안군 관계자는 “장산도 샤스타데이지는 순백의 아름다움으로 많은 사랑을 받고 있다”라며 “올해 더욱 풍성해진 화이트 정원에서 일상의 스트레스를 풀고 자연이 그린 흰색 그림 속 주인공이 되길 바란다”고 밝혔다.

임형주 기자
세줄 요약
  • 장산도 화이트정원서 섬 샤스타데이지 축제 개최
  • 푸른 자연과 순백의 꽃물결이 어우러진 장관
  • 여객선 증편·셔틀버스로 방문 편의 개선
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