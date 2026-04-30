신안군, ‘섬 개인정원’ 등록하면 상하수도 요금 감면…호응 얻어

섬 개인정원 198 개소 등록…상하수도 요금 감면 혜택 ‘호응’

‘주민 만족도 높은 실질적 지원으로 ‘1섬 1정원’ 정책 탄력

이미지 확대 전남 신안 암태면의 등록 신고된 개인정원. (신안군 제공)

세줄 요약 주민 개인정원 등록 시 상하수도 요금 감면

2024년부터 시행, 현재 198곳 등록 완료

명패 배부와 참여 확대로 정원문화 정착

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신안군은 주민들이 자발적으로 가꾸는 개인정원을 등록·관리하면 상·하수도 요금을 감면해주는 제도가 큰 호응을 얻고 있다고 30일 밝혔다.군은 주민 주도의 생활 속 녹색 공간 조성을 활성화하기 위해 주민들의 개인정원에 대해 상하수도 요금 감면 혜택을 2024년부터 제공하고 있다.군은 ‘1섬 1정원’ 조성을 목표로 추진해온 사업이 생활 속 정원문화를 안정적으로 정착시키는 성과를 거두고 있는 셈이다.특히 개인정원 등록제는 정원도 가꾸고 실질적인 가계 도움까지 받을 수 있어 주민들의 긍정적인 평가를 받고 있다. 현재까지 총 198곳의 개인정원이 등록을 완료했으며, 등록된 정원주에게 명패를 배부하여 자긍심을 고취하는 등 지역사회의 자발적 참여를 이끌어내고 있다.수도요금 감면은 정원 규모에 따라 ▲33㎡ 이상 66㎡ 미만은 20%, ▲66㎡ 이상은 30%를 차등 감경한다.군 관계자는 “주민 한 분 한 분의 정성이 모여 1004섬 전체가 하나의 거대한 정원으로 거듭나고 있다”며 “상하수도 요금 감면과 같은 실질적인 지원을 통해 주민들이 정원 가꾸는 즐거움을 체감할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.임형주 기자