종로구 ‘품위사 지원사업’, 서울시 공모 사업 선정

2달 만에 132명 참여…돌봄 연계도 강화

이미지 확대 종로구 ‘품위사 지원사업’ 서울 종로구 청운효자동에서 구청 직원이 어르신에게 사전장례주관의향서 작성에 대해 안내하고 있다.

종로구 제공

세줄 요약 종로구 품위사 지원사업, 서울시 공모 선정

50세 이상 1인 가구 사전장례의향서 작성 지원

고립위험가구 발굴·돌봄 연계 강화 계획

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삶을 어떻게 마무리해야 할까. 서울 종로구가 이러한 고민을 하는 1인 가구를 곁에서 돕는 ‘품위사 지원사업’이 서울시 ‘2026년 약자와의 동행’ 공모 사업으로 선정됐다고 30일 밝혔다.약자와의 동행 공모 사업은 주민 생활과 밀접한 자치구가 정책 보완책을 찾을 수 있도록 자치구를 지원하는 사업이다. 종로구의 품위사 사업은 사전 장례 의사 확인부터 공영장례 연계까지 아우르는 선제적 복지 모델이다. 이 사업은 고립위험가구를 조기에 발굴·관리할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받았다.구는 동주민센터를 중심으로 대응체계를 구축하고, 50세 이상 1인 가구를 대상으로 사전장례주관의향서 작성을 추진했다. 그 결과 시행 2개월 만에 132명이 의향서 작성·등록을 완료하기도 했다.작성 과정에서 장례 주관자가 없거나 사회적 관계가 취약한 가구를 선제적으로 발굴하고 중점관리대상으로 연계하기도 했다. 구는 이들에게 안부 확인이나 돌봄 연계를 강화한다는 계획이다.아울러 공영장례 인식개선 강좌나 동 권역별 소그룹 프로그램으로 고립 예방에도 나선다.정문헌 구청장은 “삶의 마지막까지 공공이 함께하는 촘촘한 안전망을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.김주연 기자