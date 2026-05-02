중국인들도 반한 ‘순천 K-생태’···크루즈 관광객 2200명 방문

초대형 크루즈 ‘아도라 매직시티호’ 순천 상륙

국가정원·낙안읍성 등 독보적 콘텐츠에 감탄

이미지 확대 중국 크루즈 관광객 2200여명이 순천만국가정원 등을 방문했다.

이미지 확대 중국 최대 규모의 국제 크루즈선 ‘아도라 매직시티호’의 중국 관광객 2200여명이 순천을 방문했다.

이미지 확대 순천드라마촬영장을 찾은 중국 관광객들 모습.

세줄 요약 중국 크루즈 관광객 2200여 명 순천 방문

순천만정원·습지·낙안읍성 등 집중 관람

셔틀·할인·다국어 서비스 확대 추진

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순천시가 대한민국을 넘어 세계인의 마음을 사로잡는 글로벌 생태 관광 메카로서의 위상을 확고히 하고 있다.2일 오전 10시부터 순천만국가정원에는 여수항을 통해 입항한 중국 최대 규모의 국제 크루즈선 ‘아도라 매직시티호’의 중국 관광객 2200여명이 방문해 인산인해를 이뤘다. 글로벌 관광 영토 확장의 신호탄인 이번 대규모 방문은 시가 국제 크루즈 기항지 투어를 활성화하기 위해 공들여 온 전략적 마케팅의 결실이다.중국 관광객들은 생태와 역사가 공존하는 순천의 주요 관광지를 집중적으로 방문했다. 대한민국 제1호 힐링 명소인 순천만국가정원을 비롯해 유네스코 세계자연유산인 순천만습지, 한국의 전통미를 간직한 낙안읍성을 찾았다. 이어 K콘텐츠 대표 작품이 탄생한 순천드라마촬영장 등을 차례로 방문하는 등 순천이 갖고 있는 독보적인 콘텐츠에 연신 감탄을 자아냈다.시는 향후 예정된 다수의 크루즈 입항 일정에 맞춰 글로벌 관광객 유치와 외국인 편의 시스템 구축 및 환대 서비스 제공에 박차를 가할 계획이다. 특히 셔틀버스 지원과 입장료 할인 등 실질적인 유치 전략을 강화하기로 했다. 제로페이 기반의 해외 간편결제 도입, 음식점 다국어 메뉴판 확대, 외국인 응대 교육 등을 통해 글로벌 관광 도시로서의 수용 태세를 지속적으로 고도화한다는 방침이다.시 관계자는 “크루즈 관광객 방문은 인바운드 관광 활성화와 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 핵심 계기가 될 것”이라며 “해외 주요 여행사와의 긴밀한 네트워크 구축과 전략적인 인센티브 지원을 통해 글로벌 관광객들이 찾는 세계적인 관광 도시 순천을 만들어가겠다”고 강조했다.순천 최종필 기자