호남권생물자원관, 5월 어린이 날 ‘생물다양성 문화행사’ 개최

어린이 날 맞아 ‘생물다양성 문화행사’ 개최

체험·공연으로 배우는 가족 참여형 행사 운영

이미지 확대 생물다양성 키즈바이오 페스타 홍보포스터. (국립호남권생물자원관 제공)

세줄 요약 어린이날 맞아 생물다양성 문화행사 개최

마술·풍선 공연과 꿀벌 체험 교육 운영

털머위 나눔·뽑기 행사 등 무료 진행

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국립호남권생물자원관은 5월 5일 어린이날을 맞아 전시관과 한국섬온실, 섬·연안생물교육관 일원에서 생물다양성 문화행사(키즈바이오페스타)를 개최한다고 3일 밝혔다.이번 행사는 어린이와 가족 관람객이 생물다양성의 중요성을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 공연, 체험 교육, 생물 나눔, 참여형 행사로 구성한 체험 중심으로 짜였다.주요 프로그램으로는 마술과 풍선을 결합한 참여형 공연이 2회 진행되며, 어린이들의 흥미를 높이고 가족이 함께 즐길 수 있는 시간을 제공할 예정이다.또한 꿀벌을 주제로 한 체험 교육 프로그램을 통해 꿀벌의 생태와 벌집 구조의 원리를 배우고, 협력 활동도 직접 체험할 수 있도록 구성했다.이와 함께 어린이 동반 가족을 대상으로 자생식물(털머위)을 나누는 ‘생물 나눔’ 행사를 마련하고, 자원관 곳곳을 탐험하며 스탬프를 모은 뒤 참여하는 ‘행운의 뽑기 행사’를 운영한다.특히 이번 행사는 입장료 외에 모든 체험 프로그램을 무료로 운영해 누구나 부담 없이 참여할 수 있도록 했다.박진영 국립호남권생물자원관장은 “어린이날을 맞아 가족이 함께 즐기며 생물다양성의 가치를 자연스럽게 체험할 수 있도록 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 국민과 함께하는 참여형 프로그램을 지속적으로 확대하여 생물자원 보전의 중요성을 널리 알리겠다”고 밝혔다.임형주 기자