연평도에 ‘평화의 바람’ 분다…한화오션, 4조 규모 해상풍력단지 추진

세줄 요약 연평도 앞바다 480MW 해상풍력단지 추진

총사업비 4조1000억원, 30~40만 가구 전력 생산

계측기 설치 완료, 2031년 3분기 착공 목표

이미지 확대 해상풍력 이미지. 한화오션 홈페이지

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서해 접경지역인 연평도 앞바다에 30~40만 가구가 쓸 전기를 생산하는 해상풍력 단지가 건설된다.국회 기후에너지환경노동위원회 허종식 더불어민주당 의원(인천 동·미추홀갑)은 한화오션이 인천시 옹진군 연평도와 소연평도 남측 해상에 480MW 규모의 해상풍력 발전단지 조성을 추진하고 있다고 3일 밝혔다.단지 규모는 15MW급 발전기 32기 또는 10MW급 발전기 48기가 설치되는 수준으로 30~40만 가구가 사용할 수 있는 전기를 생산한다. 총사업비는 약 4조1000억원으로 추산된다.앞서 한화오션은 지난 2024년 6월 해상계측기 설치를 위한 공유수면 점·사용허가를 완료했으며 지난해 12월 계측기 설치를 마쳤다. 향후 풍황계측, 발전사업허가 취득, 환경영향평가 등을 거쳐 오는 2031년 3분기 착공 목표다.사업 명칭은 ‘경인 평화바람’으로 서해의 긴장을 완화하고 신재생에너지의 바람을 일으킨다는 ‘평화의 바람(Wind)’과 지역의 안녕을 ‘바란다(Wish)’는 중의적 의미를 담았다. 서해 평화의 상징적 모델을 지향하고 있다는 게 한화오션 측의 설명이다.허종식 의원은 “한화오션의 이번 투자는 인천이 해상풍력의 메카로 도약하고 지역의 에너지 자립도를 높이는 핵심 동력이 될 것”이라며 “대규모 사업 추진이 지역 경제 활성화는 물론, 인천 기업들의 저탄소 전환과 산업 경쟁력 강화로 이어져야 한다”고 말했다.강남주 기자