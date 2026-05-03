스마트워치로 활동 인증하면 ‘월 10만원’…경기 장애인 기회소득 참여자 모집

세줄 요약 경기도, 장애인 기회소득 2차 참여자 모집

스마트워치 활동 인증 시 월 10만원 지급

건강관리·사회참여 촉진, 최대 30개월 지원

이미지 확대 경기도청 전경.

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경기도는 오는 4일부터 15일까지 2026년 ‘경기도 장애인 기회소득’ 2차 참여자 2000명을 모집한다고 3일 밝혔다.‘장애인 기회소득’은 스마트워치를 활용해 주 2회 이상, 1시간 이상 건강활동 등 가치활동을 인증하면 월 10만원을 지급하는 도 대표 복지정책이다. 단순한 현금 지원을 넘어 건강관리와 사회참여를 촉진해 장애인의 자립과 삶의 질 향상을 목표로 한다.신청 대상은 도에 주민등록을 둔 13세 이상 64세 이하 ‘정도가 심한 장애인’으로, 가구 기준 중위소득 120% 이하여야 한다. 동일 세대 내 장애인 가구원은 모두 신청할 수 있다.선정된 참여자는 스마트워치를 착용하고 주 2회 이상 활동을 인증해야 하며, 건강상태 변화 등록과 건강 콘텐츠 수강, 월 1회 사회참여 활동 인증 등의 과제를 수행하면 월 10만원을 받는다. 1인 최대 연 120만원, 30개월까지 지원된다.신청은 온라인 또는 주민등록상 주소지 읍·면·동 행정복지센터 방문을 통해 가능하다.앞서 도는 지난 3월 1차 참여자 1291명을 선정한 바 있다. 1차 모집자에 대한 지급은 6월부터 이뤄진다.강일희 도 장애인복지과장은 “1차 모집에 이어 2차 모집을 신속하게 추진해 더 많은 도민이 정책 효과를 체감할 수 있도록 하겠다”며 “장애인의 건강관리와 사회참여를 지원하겠다”고 말했다.강남주 기자