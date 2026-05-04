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영광군, 제21회 천년의 빛 영광 배드민턴대회 개최…5월 9~10일

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임형주 기자
수정 2026-05-04 10:24
입력 2026-05-04 10:24

전남 셔틀콕 동호인들의 화합 한마당 행사
남자복식·여자복식 등 1600여 명 참가

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‘제21회 천년의 빛 영광 배드민턴 대회’가 5월 9일부터 10일까지 이틀간 영광스포티움 국민체육센터 등 6개 구장에서 열린다. 사진은 2025년 대회 모습. (영광군 제공)
‘제21회 천년의 빛 영광 배드민턴 대회’가 5월 9일부터 10일까지 이틀간 영광스포티움 국민체육센터 등 6개 구장에서 열린다. 사진은 2025년 대회 모습. (영광군 제공)


전남 영광군은 9일부터 10일까지 이틀간 영광스포티움 국민체육센터에서 ‘제21회 천년의 빛 영광 배드민턴 대회’를 개최한다.

이번 대회에는 전라남도 22개 시·군 배드민턴 동호인 1600여명이 참가해 남자복식, 여자복식, 혼합복식 종목에서 그동안 갈고닦은 기량을 겨룬다. 경기는 참가자의 연령과 급수에 따라 나눠 진행되며, 성적에 따라 승급 점수가 부여된다.

올해로 21회를 맞는 이번 대회는 전남 배드민턴 동호인들이 함께하는 대표 생활체육 행사로, 동호인 간 친선 교류와 생활체육 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

군 관계자는 “이번 대회가 전남 배드민턴 동호인들의 열정과 화합을 확인하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “영광을 찾는 선수단과 방문객들이 좋은 추억을 안고 돌아갈 수 있도록 대회 운영에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

임형주 기자
세줄 요약
  • 영광군, 5월 9~10일 배드민턴대회 개최
  • 전남 22개 시·군 동호인 1600여명 참가
  • 친선 교류·생활체육 활성화 기대
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